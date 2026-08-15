IND vs SL: भारत खेळणार 600वा कसोटी सामना; ‘या’ दोन संघांनंतर ऐतिहासिक क्लबमध्ये होणार एंट्री, कोणत्या देशाने खेळले 1000हून अधिक सामने!

INDIA 600TH TEST MATCH: भारत आणि श्रीलंका(IND vs SL) यांच्यात आजपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मालिकेतील पहिला सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.हा सामना भारतीय संघासाठी खूप खास आहे. कारण कसोटी क्रिकेटमध्ये भारत आज आपला ६०० वा कसोटी सामना खेळणार आहे. हा ऐतिहासिक टप्पा गाठणारा भारत केवळ तिसरा देश ठरणार आहे. या यादीत याआधी इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया आहेत. सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा विक्रमही इंग्लंडच्या नावावर आहे..इंग्लंडने खेळले सर्वाधिक कसोटी सामनेइंग्लंडला क्रिकेटचं जन्मस्थान मानलं जातं. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने खेळण्याचा विक्रम इंग्लंडच्या नावावर आहे. इंग्लंडने आतापर्यंत १,०९७ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये ४०५ विजय, ३३६ पराभव आणि ३५६ अनिर्णित सामने आहेत..IND vs SL: टीम इंडियाला पुन्हा दुखापतीचा फटका? कुलदीपने का केली नाही Warm-up मॅचच्या दुसऱ्या डावात गोलंदाजी, नेमकं काय घडलं?.ऑस्ट्रेलियाही आहे दुसऱ्या स्थानावर इंग्लंडनंतर ऑस्ट्रेलिया हा सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणारा संघ आहे. ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत ८८३ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने ४२६ सामने जिंकले, २३५ सामने गमावले, तर २१९ सामने अनिर्णित राहिले आहेत..भारताचा ६०० वा सामनाइंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियानंतर भारत आता ६०० कसोटी सामने खेळणारा तिसरा देश ठरणार आहे. भारताने आतापर्यंत ५९९ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये भारताने १८६ सामने जिंकले, १८८ सामने गमावले आणि २२४ सामने अनिर्णित राहिले आहेत..IND vs SL LIVE Streaming: भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिका फ्रीमध्ये कुठे पाहणार? TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती.वेस्ट इंडिजही जवळभारताच्या पाठोपाठ वेस्ट इंडिजचा संघही ६०० कसोटी सामन्यांच्या टप्प्याच्या जवळ आहे. वेस्ट इंडिजने आतापर्यंत ५९६ कसोटी सामने खेळले आहेत.न्यूझीलंड, पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिकेनेही ४५० पेक्षा जास्त कसोटी सामने खेळले आहेत. तर श्रीलंकेने अजून ३५० कसोटी सामनेही पूर्ण केलेले नाहीत.म्हणजेच, गॉलमध्ये आज होणारा भारत-श्रीलंका सामना फक्त मालिकेची सुरुवात नाही, तर भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील एक मोठा टप्पा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.