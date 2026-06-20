India Tour of England : भारतीय संघातून मोठी अपडेट्स; हार्दिक पांड्याची इंग्लंड दौऱ्यातून माघार, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली याचं काय?

India ODI squad update for England tour: इंग्लंड दौऱ्यासाठी आज किंवा उद्या भारतीय संघ जाहीर केला जाणार आहे. आगामी वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे आणि त्यामुळे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह यांच्यासह सीनियर खेळाडू या मालिकेत खेळताना दिसणार आहे. पण, त्यांच्या फिटनेसचा विषय आहेच.. अशात हाती आलेल्या वृ्त्तानुसार हार्दिक पांड्याने ( Hardik Pandya) या मालिकेतून माघार घेतली आहे. हार्दिक पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला नसल्याने त्याला या मालिकेत खेळता येणार नाही..शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळतोय आणि २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या आदी काही प्रमुख खेळाडू या मालिकेत खेळत नाही. मालिका सुरू होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत हार्दिक तंदुरुस्त होता, परंतु नव्या दुखापतीने त्याला या मालिकेतून माघार घ्यावी लागली होती. आता तो इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही नाही खेळणार. दैनिक जागरणने दिलेल्या वृ्त्तानुसार हार्दिक पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. .IND VS AFG 3RD ODI: हर्षित राणा IN, 2 खेळाडू OUT! भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल, प्रशिक्षकाने दिले अपडेट्स; रोहितचा ओपनिंग पार्टनर कोण?.ध्रुव जुरेल, लोकेश राहुल, रिषभ पंत आणि जसप्रीत बुमराह हे इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या वन डे सामन्यांसाठी संघात निवड होण्यास तंदुरुस्त आहेत. BCCI च्या CoE समितीचा अहवाल निवड समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. CoE ने लंडनमध्ये विराटशी संपर्क साधला. त्यानंतर त्याला एक पुनर्वसन कार्यक्रम देण्यात आला. विराट त्याच्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून वेगाने बरा होत आहे. २२ जून रोजी, विराट दुसऱ्या फिटनेस चाचणीसाठी CoE मध्ये परत येईल. त्यानंतर वन डे संघाची घोषणा केली जाईल..IPL 2027 Trade: रिषभ पंतला पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्समध्ये आणण्यात 'दोन' मोठ्या व्यक्तींचा हात; KKR ही होते मैदानात, पण LSGच्या हट्टामुळे Deal फिसकटली.पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका (1 ते 11 जुलै)1 जुलै 2026: पहिला टी20 सामना4 जुलै 2026: दुसरा टी20 सामना7 जुलै 2026: तिसरा टी20 सामना9 जुलै 2026: चौथा टी20 सामना11 जुलै 2026: पाचवा टी20 सामनातीन वन डे सामन्यांची मालिका (14 ते 18 जुलै):14 जुलै 2026: पहिला वनडे सामना16 जुलै 2026: दुसरा वनडे सामना18 जुलै 2026: तिसरा वनडे सामना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.