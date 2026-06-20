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India Tour of England : भारतीय संघातून मोठी अपडेट्स; हार्दिक पांड्याची इंग्लंड दौऱ्यातून माघार, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली याचं काय?

Hardik Pandya ruled out of England ODI series: इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेपूर्वी भारतीय संघाबाबत काही महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. अष्टपैलू Hardik Pandya याला मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे.
Hardik Pandya ruled out of England ODI series

Hardik Pandya ruled out of England ODI series

esakal

Swadesh Ghanekar
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India ODI squad update for England tour: इंग्लंड दौऱ्यासाठी आज किंवा उद्या भारतीय संघ जाहीर केला जाणार आहे. आगामी वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे आणि त्यामुळे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह यांच्यासह सीनियर खेळाडू या मालिकेत खेळताना दिसणार आहे. पण, त्यांच्या फिटनेसचा विषय आहेच.. अशात हाती आलेल्या वृ्त्तानुसार हार्दिक पांड्याने ( Hardik Pandya) या मालिकेतून माघार घेतली आहे. हार्दिक पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला नसल्याने त्याला या मालिकेत खेळता येणार नाही.

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