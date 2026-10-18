IND VS NZ SCHEDULE: वेस्ट इंडिजनंतर टीम इंडियाची पुढची परीक्षा कुठे? १२ सामने, ३ मालिका अन् समोर असणार ‘हा’ संघ; जाणून घ्या संपूर्ण दौरा

INDIA TOUR OF NEW ZEALAND 2026 FULL SCHEDULE: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात ५ सामन्यांची टी-२० मालिका २-२ अशा बरोबरीने संपली आहे. शनिवारी पावसामुळे सामना उशिरा सुरू करण्यात आला, मात्र पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा सामना पूर्ण होऊ शकला नाही. परंतु ही मालिका संपताच भारतीय संघ आता आपल्या आगामी दौऱ्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारतीय संघ लवकरच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार असून यासाठी भारतीय संघाची घोषणा देखील झाली आहे..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात मोठा दौरा असणार आहे. या मालिकेत १२ सामने खेळवले जाणार आहेत. ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय आणि २ कसोटी सामन्यांची मालिका भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार आहे. या मालिकेची सुरुवात २२ ऑक्टोबरपासून होणार असून ती १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्याची सुरुवात टी-२० मालिकेने होणार आहे. या मालिकेत एकूण ५ सामने खेळवले जातील. पहिला सामना २२ ऑक्टोबरला ख्राइस्टचर्चमधील हॅग्ली ओव्हल मैदानावर होईल. त्यानंतर २४ ऑक्टोबरला याच मैदानावर दुसरा सामना खेळवला जाईल..मालिकेतील तिसरा सामना २७ ऑक्टोबरला वेलिंग्टनमध्ये होणार आहे. चौथा सामना ३० ऑक्टोबरला ऑकलंडच्या ईडन पार्क मैदानावर खेळवला जाईल. तर टी-२० मालिकेतील शेवटचा सामना १ नोव्हेंबरला हॅमिल्टनच्या सेडन पार्क मैदानावर होईल. हे सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार रात्री १२ वाजता सुरू होतील..टी-२० मालिकेनंतर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ५ सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ४ नोव्हेंबरला ऑकलंडच्या ईडन पार्क मैदानावर होईल. भारतीय वेळेनुसार हा सामना ३ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ६ वाजता सुरू होईल..IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.दुसरा एकदिवसीय सामना ७ नोव्हेंबरला वेलिंग्टनमध्ये, तर तिसरा सामना १० नोव्हेंबरला हॅमिल्टनमध्ये खेळवला जाईल. भारतीय वेळेनुसार हे सामने अनुक्रमे ६ आणि ९ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ६ वाजता सुरू होतील.मालिकेतील चौथा आणि पाचवा सामना माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर होणार आहे. चौथा सामना १३ नोव्हेंबरला, तर शेवटचा सामना १५ नोव्हेंबरला खेळवला जाईल. भारतीय वेळेनुसार हे सामने अनुक्रमे १२ आणि १४ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ६ वाजता सुरू होतील..टी-२० आणि एकदिवसीय मालिकेनंतर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २ कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना १९ ते २३ नोव्हेंबरदरम्यान वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह मैदानावर होईल. भारतीय वेळेनुसार हा सामना १८ नोव्हेंबरला दुपारी २ वाजता सुरू होईल..दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरदरम्यान ख्राइस्टचर्चच्या हॅग्ली ओव्हल मैदानावर खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना २६ नोव्हेंबरला दुपारी २ वाजता सुरू होईल. या सामन्यानंतर भारताचा न्यूझीलंड दौरा संपेल. या दौऱ्यावर भारतीय संघ कशी कामगिरी करेल यावर सर्व क्रिकेट चाहत्यांच लक्ष असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.