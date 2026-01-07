Cricket

INDU19 vs SAU19 : वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने मिळवला ऐतिहासिक विजय; दक्षिण आफ्रिकेला व्हाईटवॉश

India U19 beat South Africa U19 by 233 runs: वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ऐतिहासिक कामगिरी करत मालिकेत ३-० असा दणदणीत व्हाईटवॉश दिला. तिसऱ्या सामन्यात भारताने तब्बल २३३ धावांनी विजय मिळवत आपले वर्चस्व अधोरेखित केले.
India U-19 registered a historic 233-run win over South Africa U-19 to complete a dominant 3-0 series whitewash

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Suryavanshi captaincy India Under 19: वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने तिसऱ्या वन डे सामन्यात २३३ धावांनी विजय मिळवला आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धची मालिका ३-० अशी खिशात घातली. भारताचा हा युवा वन डे क्रिकेटमधील सातवा मोठा विजय ठरला. भारताच्या ७ बाद ३९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या आफ्रिकेला ३५ षटकांत १६० धावांवर गुंडाळले गेले.

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs South Africa
Vaibhav Suryavanshi

