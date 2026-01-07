INDU19 vs SAU19 : वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने मिळवला ऐतिहासिक विजय; दक्षिण आफ्रिकेला व्हाईटवॉश

Vaibhav Suryavanshi captaincy India Under 19: वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने तिसऱ्या वन डे सामन्यात २३३ धावांनी विजय मिळवला आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धची मालिका ३-० अशी खिशात घातली. भारताचा हा युवा वन डे क्रिकेटमधील सातवा मोठा विजय ठरला. भारताच्या ७ बाद ३९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या आफ्रिकेला ३५ षटकांत १६० धावांवर गुंडाळले गेले..प्रथम फलंदाजी करताना आरोन जॉर्ज व वैभव या सलामीच्या जोडीने २२७ धावांची भागीदारी केली. भारताकडून युवा क्रिकेटमधील ही सर्वोत्तम सलामीची भागीदारी ठरली. वैभव ७४ चेंडूंत ९ चौकार व १० षटकारांसह १२७ धावांवर, तर आरोन १०६ चेंडूंत १६ चौकारांसह ११८ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर वेदांत त्रिवेदी ( ३४) ,मोहम्मद अनान ( २८*) यांनी चांगला खेळ केला. आफ्रिकेच्या एनटांडो सोनीने ३, तर जेसन रॉवलेसने दोन विकेट्स घेतल्या..Vaibhav Suryavanshi : १४ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड! भन्नाट सेलिब्रेशन अन् आरोन जॉर्जसोबत विक्रमी भागीदारी.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या आफ्रिकेला किशन सिंगने सुरुवातीलाच धक्के दिले. त्याने त्याच्या ४ षटकांच्या पहिल्या स्पेलमध्ये १५ धावांत ३ विकेट्स घेऊन आफ्रिकेची अवस्थान ४ बाद १५ धावा अशी केली. त्यानंतर हेनिन पटेल ( १-१३) व उधव मोहन ( १-२४) यांनी धक्के दिले. आफ्रिकेचा निम्मा संघ ५० धावांत तंबूत परतला होता आणि आता १००च्या आत ते नांग्या टाकतील असे वाटले होते..पण, डॅनिएल बॉस्मन ( ४०) व पॉल जेम्स ( ४१) यांनी चांगला खेळ केला. कॉर्न बोथानेही ३६ धावांची नाबाद खेळी केली. पण, यांना संघाला विजय मिळवून देता आला नाही. त्यांचा संपूर्ण संघ ३५ षटकांत १६० धावांत तंबूत परतला. शतकवीर वैभवने एख विकेट घेतली. मोहम्मद इनानने दोन बळी टिपले..INDU19 vs SAU19 : 6,6,6,6,6,6,6,6..! वैभव सूर्यवंशीचे आणखी एक वादळी शतक, आरोन जॉर्जसोबत आफ्रिकन गोलंदाजांची धुलाई .वैभव सूर्यवंशी प्लेअर ऑफ दी मॅच व प्लेअर ऑफ दी सीरिज पुरस्काराचा मानकरी ठरला. तो म्हणाला, प्रत्येकाने चांगली कामगिरी केली. सर्व विभागात खूप सकारात्मक वातावरण आहे. आता वर्ल्ड कप स्पर्धेतही हाच खेळ कायम राखण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.