India U-19 squad for Asia Cup: आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ जाहीर! ज्युनियर सेहवाग, द्रविडची निवड; India vs Pakistan सामन्यात धुमाकूळ घालण्यास सज्ज

India U-19 squad for Asia Cup: अंडर-19 आशिया चषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. या संघात भारतीय संघाचे स्टार खेळाडू ज्यांनी एकेकाळी आपल्या खेळाने भारतीय संघात काळ गाजवला, आता त्यांचीच मुलं ज्युनियर आशिया चषक स्पर्धेत धुमाकूळ घालण्यास सज्ज झाली आहेत. त्याचबरोबर पाकिस्तानसारख्या कट्टर प्रतिस्पर्धी संघाविरुद्धही त्यांना भिडताना पाहायला मिळणार आहे. या दोन्ही खेळाडूंची निवड ज्युनियर सिलेक्शन कमिटीने केली आहे..या संघात कर्णधारपदाची जबाबदारी लक्ष्य रायचंदानीकडे देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उपकर्णधारपदाची जबाबदारी यशवर्धन सिंह चौहान याच्याकडे देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सर्वात जास्त चर्चा आहे ती आर्यवीर सहवाग आणि अन्वय द्रविड यांची. या दोन्ही खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलिया अंडर-१९ संघाविरुद्ध चांगलं प्रदर्शन केलं होतं. आणि आता ते U-19 आशिया चषक संघातही जागा मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .न्यूझीलंडविरुद्ध T20 मध्ये सर्वात जास्त धावा करणारे टॉप- ५ भारतीय.ज्युनियर क्रिकेट कमिटीने ५ ते १४ नोव्हेंबरपर्यंत ओमान येथे होणाऱ्या ACC पुरुष आशिया चषक अंडर-१९ स्पर्धेसाठी संघाची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेत ८ संघ खेळणार असून त्यांना ४-४ संघांच्या दोन गटांत ठेवण्यात आलं आहे. भारतीय संघाला नेपाळ, यूएई आणि पाकिस्तानसोबत एका गटात ठेवण्यात आलं आहे, तर दुसऱ्या गटात बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि मलेशिया या संघांचा समावेश आहे. दोन्ही गटांमधून प्रत्येकी दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील. दोन्ही उपांत्य फेरीचे सामने १२ नोव्हेंबर रोजी खेळवले जाणार आहेत..परंतु सर्वात जास्त चर्चेत आहेत ते भारतीय संघाच्या स्टार माजी खेळाडूंची मुलं. ती म्हणजे राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविड आणि वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग. अन्वय हा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे आणि तो अंडर-१९ श्रीलंका दौऱ्यावरही खेळला आहे. त्याचबरोबर आर्यवीर सेहवाग हा उजव्या हाताचा आक्रमक फलंदाज आहे. त्याने दिल्ली प्रीमियर लीगमध्येही चांगली कामगिरी केली आहे..असं असेल पूर्ण स्पर्धेचं वेळापत्रकभारतीय संघ आपल्या स्पर्धेची सुरुवात ६ नोव्हेंबर रोजी करणार आहे. त्यानंतर रविवार म्हणजेच ८ नोव्हेंबर रोजी भारताचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत भारतीय संघ दोन हात करताना दिसणार आहे. त्याचबरोबर तिसरा आणि शेवटचा लीग स्टेजमधील सामना १० नोव्हेंबर रोजी यूएईविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघाने या सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली, तर तो उपांत्य फेरीत पोहोचेल. उपांत्य फेरीचा सामना १२ नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. तर १४ नोव्हेंबर रोजी या स्पर्धेचा अंतिम म्हणजेच फायनल सामना खेळवला जाणार आहे..वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग याने ऑस्ट्रेलियाच्या अंडर-१९ संघाविरुद्धच्या पदार्पणाच्या सामन्यात २८ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर पुढच्याच सामन्यात त्याने शानदार ४७ धावा केल्या होत्या. त्याचबरोबर शेवटच्या सामन्यात त्याने ३४ धावा केल्या. त्याचबरोबर भारतीय माजी संघाचा खेळाडू राहिलेल्या राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविडने या मालिकेत २ सामने खेळले आहेत. एका सामन्यात त्याने ३८ धावा आणि एका सामन्यात ९ धावा केल्या होत्या..IND vs NZ 3rd T20I Live: १४ चेंडू फिफ्टी, ३० चेंडूंत शतक! भारताची वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी; अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी यांनी पेटवले रान... .भारतीय अंडर-१९ संघलक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), आर्यवीर सेहवाग, व्ही. के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उपकर्णधार), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड (यष्टीरक्षक), रजत बघेल (यष्टीरक्षक), व्ही. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उल्वा, काव्या पटेल, शविन विनोद, इशान सूद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.