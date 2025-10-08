Cricket

INDU19 vs AUSU19 : ५-०! जे सिनियर्सना नाही जमलं, ते ज्युनियर्सनी केलं; ऑस्ट्रेलियाला घरात घुसून लोळवलं, रचला इतिहास

India U19 vs Australia U19 2-0 series win: ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर टीम इंडिया ज्युनियर्सनी कमाल केली. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने मालिका २-० ने जिंकली.
Swadesh Ghanekar
India U19 beat Australia by 7 wickets in 2nd Test: भारताच्या १९ वर्षांखालील मुलांनी ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवताना वन डे पाठोपाठ कसोटी मालिकेतही निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धची दुसरी कसोटी लढत भारताने ७ विकेट्स राखून जिंकली. भारताने वन डे मालिका ३-० अशी खिशात घातली होती आणि आता कसोटीतही २-० असा विजय मिळवला. भारताच्या सिनियर्सनाही असे यश कदाचीत मिळवता आले नसावे, जे ज्युनियर्सनी मिळवून दाखवले.

