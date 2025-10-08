INDU19 vs AUSU19 : ५-०! जे सिनियर्सना नाही जमलं, ते ज्युनियर्सनी केलं; ऑस्ट्रेलियाला घरात घुसून लोळवलं, रचला इतिहास

India U19 beat Australia by 7 wickets in 2nd Test: भारताच्या १९ वर्षांखालील मुलांनी ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवताना वन डे पाठोपाठ कसोटी मालिकेतही निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धची दुसरी कसोटी लढत भारताने ७ विकेट्स राखून जिंकली. भारताने वन डे मालिका ३-० अशी खिशात घातली होती आणि आता कसोटीतही २-० असा विजय मिळवला. भारताच्या सिनियर्सनाही असे यश कदाचीत मिळवता आले नसावे, जे ज्युनियर्सनी मिळवून दाखवले..आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने पहिली कसोटी एक डाव व ५८ धावांनी जिंकली. दुसऱ्या कसोटीतही भारताच्या गोलंदाजांचा दबदबा दिसला. हेनिल पटेल ( ३-२१), खिलान पटेल ( ३-२३) व उधव मोहन ( २-२३) यांच्या माऱ्यासमोर ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव ४३.३ षटकांत १३५ धावांवर गडगडला. ऑस्ट्रेलियाकडून अॅलेक्स ली यंगे सर्वाधिक ६६ धावांची खेळी केली. .Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभव अम्पायरला भिडला; दुसऱ्या डावात गोल्डन डकवर परतला Video Viral .भारतीय फलंदाजाही फार काही चांगली कामगिरी करू शकले नाही. दीपेश देवेंद्रन ( २८) व खिलान पटेल ( २६) हे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले. वैभव सूर्यवंशी १४ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारासह २० धावांवर बाद झाला. त्याला चुकीच्या पद्धतीने झेलबाद दिले गेले. भारताने पहिल्या डावात १७१ धावा करताना ३६ धावांची आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियाच्या केसी बार्टनने ४, तर चार्ल लचमुंद, विल बिरॉम व ज्युलियन ऑश्बोर्न यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावातही नांग्या टाकल्या आणि याही वेळेस यंग हा ( ३८) सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. हेनिलने दुसऱ्या डावताही तीन विकेट्स घेतल्या. त्याला नमन पुष्कप ( ३-१९), उधव मोहन ( २-१७), दीपेश ( १-१५) व खिलान ( १-३६) यांची साथ मिळाली. ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव ४०.१ षटकांत ११६ धावांवर गडगडला आणि भारतासमोर ८१ धावांचे माफक लक्ष्य राहिले. .Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video .भारताला १३ धावांवर दोन धक्के बसले होते. वैभव सूर्यवंशी गोल्डन डकवर माघारी परतला, तर आयुष १३ धावाच करू शकला. विहान मल्होत्राने २१ धावांची खेळी करून संघाला ३ बाद ५२ धावांपर्यंत पोहोचवले. वेदांत त्रिवेदीने ३५ चेंडूंत ३३ धावांची नाबाद खेळी केली, तर राहुल कुमारही १३ धावांवर नाबाद राहून संघाला सात विकेट्स राखून विजय मिळवून देण्यात यशस्वी ठऱला. .भारताने इतिहास रचला आहे.युवा कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वाधिक विजय:६* – भारत (१८ सामने)५ – इंग्लंड (२३ सामने)४ – पाकिस्तान (१२ सामने)२ – न्यूझीलंड (१४ सामने)२ – श्रीलंका (९ सामने)२ – वेस्ट इंडिज (५ सामने).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.