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U19 Asia Cup: सेहवागच्या दीडशतकानंतर भारताच्या ७ गोलंदाजांना विकेट्स अन् UAE चा पराभव करत गाठली सेमीफायनल; कोणाविरुद्ध होणार मॅच?

India Qualifies For U19 Asia Cup Semifinals After Defeating UAE: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारताने युएईविरुद्ध विजय मिळवला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ आता सेमीफायनलमध्ये खेळेल. भारताच्या विजयात आर्यवीर सेहवागसह गोलंदाजांचे मोलाचे योगदान राहिले.
Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE

Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Qualifies For U19 Asia Cup Semifinals: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाचा धावांनी पराभव केला. हा साखळी फेरीतील अखेरचा सामना होता. त्यामुळे या विजयासह भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतही स्थान मिळवले आहे. भारताच्या विजयात आर्यवीर सेहवागसह गोलंदाजांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले.

Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE
U19 Asia Cup, IND vs UAE: आर्यवीर सेहवागचे दीडशतक, तर विनीतचीही फिफ्टी; भारतच्या करो वा मरो सामन्यात ३०० धावा पार
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