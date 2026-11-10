U19 Asia Cup: सेहवागच्या दीडशतकानंतर भारताच्या ७ गोलंदाजांना विकेट्स अन् UAE चा पराभव करत गाठली सेमीफायनल; कोणाविरुद्ध होणार मॅच?

India Qualifies For U19 Asia Cup Semifinals: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाचा धावांनी पराभव केला. हा साखळी फेरीतील अखेरचा सामना होता. त्यामुळे या विजयासह भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतही स्थान मिळवले आहे. भारताच्या विजयात आर्यवीर सेहवागसह गोलंदाजांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले. .U19 Asia Cup, IND vs UAE: आर्यवीर सेहवागचे दीडशतक, तर विनीतचीही फिफ्टी; भारतच्या करो वा मरो सामन्यात ३०० धावा पार.उपांत्य फेरीदरम्यान, आता भारताला उपांत्य फेरीत अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. अफगाणिस्तानने ब गटातील तिन्ही सामने जिंकून पहिला क्रमांक मिळवला आहे. भारतीय संघ अ गटात एक पराभव आणि दोन विजयांसह दुसऱ्या क्रमांकवर राहिला. उपांत्य फेरीत आणखी एक सामना पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश या युवा संघांमध्ये होणार आहे. पाकिस्तान साखळी फेरीतील तिन्ही सामने जिंकून अ गटात अव्वल क्रमांकावर राहिला, तर बांगलादेश एक पराभव आणि दोन विजयांसह ब गटात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. आता उपांत्य फेरीतील सामने १२ नोव्हेंबर रोजी खेळले जाणार आहेत..भारताचा विजयमंगळवारी झालेल्या या सामन्यात भारताने युएईसमोर विजयासाठी ३१० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना युएईला बाद धावाच करता आल्या. भारताकडून तब्बल ७ गोलंदाजांनी विकेट्स घेतल्या. युएईकडून अहमद खुदादादने अर्धशतक कर झुंज दिली, पण त्याची झुंज अपयशी ठरली. या पराभवामुळे युएईचे या स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे.युएईकडून कर्णधार आयान मिस्बाह आणि झैनुल्लाह रहमानी यांनी डावाची सुरुवात केली. पण ८ व्या षटकात झैनुल्लाह रहमानीला मोहित उल्वाने अर्जुन राजपूतच्या हातून १६ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतरही भारतीय गोलंदाजांनी युएईच्या फलंदाजांना मोठ्या धावा करण्यापासून रोखलं. अखेर १८ व्या षटकात आयान मिस्बाहला २७ धावांवर काव्य पटेलने त्रिफळाचीत केले. .IND U19 vs PAK U19 : भारताला हरवल्यानंतर पाकड्यांचं 'सैराट' सेलिब्रेशन; Hamza Zahoor ने खिशातून काढलेल्या चिठ्ठीत नेमकं काय लिहलं होतं? Inshaallah...Video.नंतर यायीन राय आणि अहमद खुदादाद हे डाव पुढे नेत होते, परंतु, यशवर्धन चौहानने २९ धावांवर यायीन रायला बाद केले. नंतर मोहम्मद नाफिसने खुदादादला साथ दिली, पण तोही फार काळ टिकू शकला नाही. त्याला अर्जुन राजपूतने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत १४ धावांवर माघारी पाठवले. बिलाल खानही आर्यन सवसानीच्या गोलंदाजीवर शून्यावरच मनल चौहानकडे झेल देत माघारी परतला. उदिश सुरीला मनल चौहानने १३ धावांवर बाद केले. त्यामुळे ३९ व्या षटकात १४१ धावांवर ६ विकेट्स अशी युएईची अवस्था होती. परंतु नंतर खुदादाद आक्रमक झाला. त्याला नुरुल्ला आयोबीने खंबीर साथ दिली. दोघांनी ५२ चेंडूतच ९० धावांची भागीदारी केली. पण तरी चेंडू आणि धावांचे समीकरण हाताबाहेर जात होते. अखेर ४८ व्या षटकात दोघांनाही इशान सूदने बाद केले. खुदादाद ७४ चेंडूत ७४ धावा करून बाद झाला. त्याने ६ चौकार आणि ३ षटकार मारले. आयोबीने २५ चेंडूत ३९ धावा केल्या. अखेरच्या षटकात इशान सूदनेच मुहम्मद साद आणि हदायतुल्ला खान यांना बाद करत युएईचा डाव ५० षटकात २३९ धावांवर संपवला.भारताकडून इशान सूदने ४ विकेट्स घेतल्या, तर मोहित उल्वा, मनल चौहान, काव्य पटेल, यशवर्धन चौहान, आर्यन सवसानी आणि अर्जुन राजपुत यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी केली. भारताकडून सलामीवर आर्यवीर सेहवागने १६८ चेंडूत १६० धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान १७ चौकार आणि ७ षटकार मारले. व्हीके विनीतने ६९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६७ धावांची खेळी केली. याशिवाय मात्र बाकीच्यांना फार मोठ्या खेळी करता आल्या नाहीत. भारताने ५० षटकात ७ बाद ३०९ धावा केल्या.युएईकडून नसिम खानने ४ विकेट्स घेतल्या. आयान मिस्बाह, हदायतुल्ला खान आणि नुरुल्ला आयोब यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.