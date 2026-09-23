IND vs AUS, U19 ODI: कर्णधाराचं शतक, सेहवागची फटकेबाजी; द्रविडला विश्रांती अन् युवा भारताचा ऑस्ट्रेलियाला व्हाईटवॉश

U19 India vs U19 Australia ODI Marathi News: भारताच्या युवा क्रिकेट संघाने दमदार कामगिरी केली आहे. १९ वर्षांखालील भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाला बुधवारी (२३ सप्टेंबर) राजकोटला झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात ६ विकेट्सने पराभूत केलं आहे. त्यामुळे भारतीय युवा संघाने तीन सामन्यांची मालिका ३-० अशा फरकाने सहज जिंकली. तिसऱ्या सामन्यातील विजयात भारताचा कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी याने शतक करत मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यात युवा ऑस्ट्रेलियन संघाने प्रथम फलंदाजी करताना भारतासमोर २५५ धावांचे विजयासाठी लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने ४१.२ षटकातच ४ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. .U19 IND vs U19 AUS: सेहवाग - द्रविडची मुलं आता भारतीय संघात! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामन्यांसाठी युवा संघाची घोषणा.तिसऱ्या सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाने पहिले दोन्ही सामने जिंकल्याने ही मालिका जिंकलेली होती. त्यामुळे काही खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली, ज्यात अन्वय द्रविडचाही समावेश होता. तिसऱ्या सामन्यात भारताकडून सलामीला कर्णधार लक्ष्य रायचंदानीसोबत आर्यवीर सेहवाग उतरला होता. आर्यवीरने आक्रमक सुरुवात केली. त्याला लक्ष्यही चांगली साथ देत होता. या दोघांनी ८ षटकांच्या आतच संघाला ५० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. पण आर्यवीरला ८ व्या षटकात जेकॉब पीट्झने बाद करत भारताला पहिला धक्का दिला. आर्यवीरने ३१ चेंडूत ३४ धावांची खेळी करताना ५ चौकार मारले..तो बाद झाल्यानंतर काही काळ व्हीके विनितने लक्ष्यला साथ दिली. पण विनितला स्पेन्सर ग्रीनने १० धावांवर त्रिफळाचीत केले. परंतु, नंतर कुशाग्र ओझाने लक्ष्यची चांगली साथ दिली. या दोघांनी मिळून ८५ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे भारतासाठी विजय सोपा झाला. मात्र ओझाचा अर्धशतक थोडक्यात हुकलं. त्याला ३१ व्या षटकात ग्रीननेच ४५ धावांवर बाज केले. त्यानंतर लगेचच विल बायरोमने अर्जुन राजपूतला शून्यावर माघारी धाडले. परंतु, रजत बघेलने अर्धशतक करून शतकाकडे वाटचाल करणाऱ्या लक्ष्यला भक्कम साथ दिली. रजतनेही आक्रमक खेळ केला..या दोघांनी मिळून नाबाद ८० धावांची भागीदारी करत भारतीय संघाला विजयापर्यंत पोहचवले. लक्ष्य १०६ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ११० धावावंवर नाबाद राहिला. रजत ३४ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांसह ४४ धावांवर नाबाद राहिला.गोलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाकडून स्पेन्सर ग्रीनने २ विकेट्स घेतल्या. विल बायरोम आणि जेकॉब पीट्झ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs AUS U19: ज्युनियर सेहवाग अर्धशतकापासून हुकला, अन्वय द्रविड्हचीही बॅट शांत; यशवर्धन चौहानने मात्र ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलं शतक.तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने ४९.३ षटकात सर्वबाद २५४ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाकडून सलामीवीर झेल हॉलिक याने ८८ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली. याशिवाय नील पटेलने ७१ चेंडूत ५१ धावांची खेळी केली. ब्लॅक कॅटलने ३१ चेंडूत ३८ धावा केल्या. पण बाकी कोणालाही खास काही करता आले नाही.भारताकडून गोलंदाजी करताना मोहिल उलवा आणि मनल चौहान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. काव्य पटेल आणि आर्यन सावसानी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.आता या वनडे मालिकेनंतर १९ वर्षांखालील भारत आणि १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघात २७ सप्टेंबरपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.