U19 IND vs U19 AUS: सेहवाग - द्रविडची मुलं आता भारतीय संघात! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामन्यांसाठी युवा संघाची घोषणा

U19 India Squad Marathi News: भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात राहुल द्रविड आणि विरेंद्र सेहवाग यांची नावं दिग्गज फलंदाजांमध्ये घेतली जातात. पण आता त्यांची पुढची पिढीही क्रिकेट विश्वात आपल स्थान निर्माण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. राहुल द्रविडचा (Rahul Dravid) मुलगा अन्वय द्रविड (Anvay Dravid) आणि विरेंद्र सेहवागचा (Virender Sehwag) मुलगा आर्यवीर सेहवाग (Aaryavir Sehwag) यांना भारताच्या १९ वर्षांखालील संघात स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारतीय संघात द्रविड - सेहवाग यांना खेळताना पाहायला मिळणार आहे. .INDU19 vs SL U19 : द्रविडच्या लेकाला संघाबाहेर करण्याची चूक; टीम इंडिया हरली, श्रीलंकेचा शेवटच्या चेंडूवर रोमहर्षक विजय.नुकतेच गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) बीसीसीआयने आगामी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यांसाठी १९ वर्षांखालील भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये युवा भारतीय संघाला १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध तीन वनडे (ODI) सामने आणि दोन सामने चारदिवसीय (Multi-Day) प्रकारात खेळायचे आहेत. तथापि, बीसीसीआयच्या नियमानुसार एकदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये खेळलेल्या खेळाडूंना पुन्हा १९ वर्षांखालील संघात स्थान दिलं जात नाही, त्यामुळे आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी हे खेळाडू आता या युवा संघाचा भाग नाहीत..गुरुवारी झालेल्या झालेल्या १९ वर्षांखालील वनडे भारतीय संघाचे नेतृत्व लक्ष्य रायचंदानीकडे आणि उपकर्णधारपद यशवर्धन चौहानकडे देण्यात आले आहे. यशवर्धन चौहान हा चारदिवसीय सामन्यांसाठी कर्णधार आहे, तर लक्ष्य रायचंदानी उपकर्णधार आहे. दरम्यान, यष्टीरक्षक फलंदाज असलेल्या अन्वय द्रविड आणि आर्यवीर सेहवाग यांना वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे..भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात होणारी १९ वर्षांखालील वनडे मालिका राजकोटला होईल, तर पहिला चारदिवसीय सामनाही राजकोटला होणार आहे. त्यानंतर दुसरा चारदिवसीय सामना अहमदाबादला होईल. वनडे मालिकेतील सामने अनुक्रमे १८, २१ आणि २३ सप्टेंबर रोजी खेळवले जातील. तसेच पहिला चारदिवसीय सामना २७ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान खेळवला जाईल, तर ५ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान दुसरा चारदिवसीय सामना खेळवला जाईल..IND vs SL: शुभमन गिल पळत गेला अन् हवेत झेपावत घेतला भन्नाट कॅच! श्रीलंकेची जमलेली जोडी फोडली, पाहा Video.१९ वर्षांखालील वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ - लक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), यशवर्धन चौहान (उपकर्णधार), रजत बघेल (यष्टीरक्षक), आर्यवीर सेहवाग, व्ही.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड (यष्टीरक्षक), व्ही. यशवीर, रोहित यादव, शविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपती वेंकट, काव्या पटेल.१९ वर्षांखालील चारदिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय संघ - यशवर्धन चौहान (कर्णधार), लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (यष्टीरक्षक), अभिप्रय बिस्वास (यष्टीरक्षक), रोहित यादव, इशान ओम, अयान अक्रम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशू सिंग, मोहित उलना, आर्यन यादव.वनडे मालिका१८ सप्टेंबर - पहिला वनडे सामना, राजकोट (स. ९ वा.)२१ सप्टेंबर - दुसरा वनडे सामना, राजकोट (स. ९ वा.)२३ सप्टेंबर - तिसरा वनडे सामना, राजकोट (स. ९ वा.)चारदिवसीय सामन्यांची मालिका२७ - ३० सप्टेंबर - पहिला सामना, राजकोट (स. ९.३० वा.)५ - ८ ऑक्टोबर - दुसरा सामना, अहमदाबाद (स. ९.३० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.