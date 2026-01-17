IND U19 vs BAN U19 : वैभव सूर्यवंशी धावांचा पाऊस पाडणार; भारताचा वर्ल्ड कपमधील दुसरा सामना केव्हा, कुठे होणार? जाणून घ्या डिटेल्स

India Under 19 vs Bangladesh Under 19 World Cup 2026 match details : भारताचा १९ वर्षांखालील संघ शनिवारी आयसीसी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सातव्या सामन्यात बांगलादेश क्रिकेट संघाशी सामना करेल. या सामन्यात सर्वांचे लक्ष युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi) याच्यावर असणार आहे. स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्यपूर्ण धावा करणाऱ्या वैभवकडून आज मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. दोन्ही संघांमधील हा सामना बुलावायो येथे खेळला जाईल. भारताने स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात अमेरिकेवर विजय मिळवला, तर बांगलादेश आज त्यांचा पहिलाच सामना खेळणार आहे. .भारतीय संघाने १५ जानेवारी रोजी बुलावायो येथे अमेरिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला.अमेरिकेचा संघ ३५.२ षटकांत १०७ धावांवर गारद झाला. हेनिल पटेलने सात षटकांत पाच विकेट घेतल्या आणि फक्त १६ धावा दिल्या. भारतीय संघाने DLS पद्धतीने अमेरिकेने दिलेले १०८ धावांचे लक्ष्य सहा विकेट्स शिल्लक असताना पूर्ण केले. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना अभिज्ञान कुंडूने सर्वाधिक ४१ चेंडूत ४२ धावा केल्या..मोठी बातमी : श्रेयस अय्यरची भारताच्या T20I संघात एन्ट्री, तिलक वर्माची घेतली जागा; वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी 'क्लासिक' फिरकीपटूची निवड.अमेरिकेविरुद्ध वैभव सूर्यवंशीकडून क्रिकेट चाहत्यांना धमाकेदार खेळीची अपेक्षा होती. पण, तो फक्त दोन धावा करू शकला. तो बांगलादेशविरुद्ध दमदार खेळी करेल, अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे. हेनिल पटेल याच्या गोलंदाजीकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. कर्णधार आयुष म्हात्रे, विहान मल्होत्रा, आरोन जॉर्ज, कुंडू यांच्याकडूनही धावांचा पाऊस पडेल अशी अपेक्षा आहे. हा सामना दुपारी १ वाजता सुरू होईल आणि स्टार स्पोर्ट्स वाहिनी व जिओहॉटस्टारवर थेट प्रसारीत केला जाईल..भारतीय संघ: आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंग (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दिपेश, किशन कुमार सिंग आणि उद्धव मोहन..बांगलादेश संघ: अझीझुल हकीम तमीम (कर्णधार), झवाद अबरार, समियून बसीर रातुल, शेख परवेझ जिबोन, रेझान हुसैन, शाहरिया अल अमीन, शादीन इस्लाम, एमडी अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीक अलिन, रिफत बेग, साद इस्लाम रझिन, होस्साद अहमद, शाहरीन अहमद, शाहरिया अल अमीन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.