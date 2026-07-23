IND U-19 vs SL U-19 : भारताचा श्रीलंकेवर 211 धावांनी दणदणीत विजय; युवा कसोटी मालिका 1-0 ने खिशात

India U-19 Clinch Youth Test Series: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या युवा कसोटी सामन्यात २११ धावांनी शानदार विजय मिळवत दोन सामन्यांची मालिका १-० अशी आपल्या नावावर केली. कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारतीय युवा खेळाडूंनी फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागांत धडाकेबाज कामगिरी केली. विशेष म्हणजे, युवा वनडे मालिकेत १-२ असा पराभव स्वीकारल्यानंतर भारताने कसोटी मालिकेत जोरदार पुनरागमन केलं..भारताची सुरुवात मात्र चांगली झाली नव्हती. सलामीचे दोन्ही फलंदाज खातेही न उघडता बाद झाले. पण त्यानंतर कुशाग्र ओझा (१११), कर्णधार यशवर्धन चौहान (७८) आणि मनाल चौहान (१५०) यांनी डाव सावरला. मनाल आणि कुशाग्र यांच्यात चौथ्या विकेटसाठी १५५ धावांची महत्त्वाची भागीदारी झाली. त्यांच्या जोरावर भारताने पहिल्या डावात ४११ धावा केल्या..U19 IND vs SL : ९ चौकार अन् १ षटकार... द्रविडच्या लेकाची जोरदार फटकेबाजी; पण श्रीलंकेने सामना जिंकत केली ODI मालिकेत बरोबरी.लक्षाचा पाठलाग करायला आलेला श्रीलंकेचा संघ भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकला नाही. संपूर्ण संघ केवळ १४८ धावांत बाद झाला. त्यामुळे भारताला पहिल्या डावात २६३ धावांची मोठी आघाडी मिळाली.दुसऱ्या डावात भारताने पुन्हा आक्रमक फलंदाजी केली. लक्ष्य राजेश रायचंदानीने नाबाद शतक झळकावत १०० धावा केल्या, तर मनाल चौहानने नाबाद ५१ धावांची खेळी केली. भारताने ३ बाद २०८ धावांवर डाव घोषित करत श्रीलंकेसमोर ४७२ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं..मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेने काही काळ झुंज दिली. कर्णधार विमथ दिनसरा आणि सेनुजा वेकुनागोडा यांनी अर्धशतके झळकावली. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी वेळोवेळी विकेट्स घेत श्रीलंकेचा डाव २६० धावांवर रोखला..भारताकडून रोहित यादवने दुसऱ्या डावात सर्वाधिक ४ बळी घेतले, तर सी. वेंकटने ३ विकेट्स मिळवल्या. अखेर भारताने २११ धावांनी सामना जिंकत दोन सामन्यांची कसोटी मालिका १-० अशी आपल्या नावावर केली..IND A vs SL A, Test: सुदर्शनचं शतक, तर गुरनूर ब्रारच्या १० विकेट्स, भारताचा श्रीलंकेवर चौथ्याच दिवशी दणदणीत विजय.याआधी गॉल येथे झालेला पहिला युवा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला होता. त्या सामन्यात लक्ष्य राजेश रायचंदानीने द्विशतक झळकावलं होतं. मात्र दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघाने सुरुवातीपासून वर्चस्व राखत श्रीलंकेवर मोठा विजय मिळवला आणि मालिका जिंकत दौऱ्याचा शेवट गोड केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.