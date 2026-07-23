Cricket

IND U-19 vs SL U-19 : भारताचा श्रीलंकेवर 211 धावांनी दणदणीत विजय; युवा कसोटी मालिका 1-0 ने खिशात

India U-19 Clinch Youth Test Series: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने श्रीलंकेचा २११ धावांनी पराभव करत युवा कसोटी मालिका १-० अशी जिंकली. मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा आणि भारतीय गोलंदाजांच्या शानदार कामगिरीचा संपूर्ण आढावा वाचा.
IND U-19 vs SL U-19

IND U-19 vs SL U-19

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India U-19 Clinch Youth Test Series: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या युवा कसोटी सामन्यात २११ धावांनी शानदार विजय मिळवत दोन सामन्यांची मालिका १-० अशी आपल्या नावावर केली. कोलंबोच्या आर.

प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारतीय युवा खेळाडूंनी फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागांत धडाकेबाज कामगिरी केली. विशेष म्हणजे, युवा वनडे मालिकेत १-२ असा पराभव स्वीकारल्यानंतर भारताने कसोटी मालिकेत जोरदार पुनरागमन केलं.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
test cricket
IND vs SL
players
cricket news today
latest cricket news