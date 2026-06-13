IND vs AFG, ODI: ८ षटकार अन् ८ फोर... भारताविरुद्ध गुरबाजचं शतक, डिविलियर्सचा विक्रमही मोडला; पण विदर्भाच्या पठ्ठ्याही चमकला

India vs Afghanistan 1st ODI: शनिवारी धरमशाला येथे भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना सुरू आहे. पावसाच्या अडथळ्यामुळे हा सामना २५-२५ षटकांचा करण्यात आला आहे. पावसानंतर ४ तासांच्या प्रतिक्षेनंतर सुरू झालेल्या सामन्यात अफगाणिस्तानकडून रहमनुल्ला गुरबाजने (Rahmanullah Gurbaz) शानदार शतक केले. पण असे असतानाच त्याच्या शतकानंतर विदर्भाच्या हर्ष दुबेने (Harsh Dubey) भारतीय संघाला चांगले पुनरागमन करून दिले. तसेच गुरनूर ब्रारनेही (Gurnoor Brar) अफलातून गोलंदाजी केली. त्यामुळे अफगाणिस्तानला भारताविरुद्ध २०० धावांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. भारतासमोर विजयासाठी १९५ धावांचे लक्ष्य आहे. .IND vs AFG, ODI: पाऊस सुरू असताना भारताचे खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये नक्की काय करत होते? BCCI नेच शेअर केलाय Video.या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताने गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांना पदार्पणाची संधी दिली. गुरनूरने पदार्पणाच्या पहिल्याच षटकात इब्राहिम झाद्रानला १ धावेवर बाद केले. त्यानंतर डावाच्या तिसऱ्या षटकात अर्शदीप सिंगने सदिकुल्लाह अटलला शून्यावर आणि पाचव्या षटकात रहमत शाहला ३ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे अफगाणिस्तानची अवस्था ३ बाद २६ धावा अशी झाली होती.पण सलामीला आलेल्या रहमनुल्ला गुरबाजने आक्रमक खेळत होता. त्याला कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीची साथ मिळाली. या दोघांनी मिळून ११६ धावांची भागीदारी करताना संघाला १४० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. यादरम्यान, गुरबाजने २५ चेंडूत अर्धशतक केले आणि मग केवळ ४८ चेंडूत शतक पूर्ण केले..गुरबाजचे विक्रमी शतक२४ वर्षीय गुरबाजचे हे वनडे कारकिर्दीतील ९ वे शतक आहे. तसेच यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून ७ वे शतक आहे. त्यामुळे वयाची २५ वर्षे पूर्ण करण्याआधी सर्वाधिक शतके करणाऱ्या यष्टीरक्षक फलंदाजांमध्ये तो क्विंटन डी कॉकनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. डी कॉकने १३ शतके केली होती. याशिवाय गुरबाजचे हे भारताविरूद्धचे पहिलेच वनडे शतक आहे.गुरबाज अफगाणिस्तानसाठी वनडेत सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने मोहम्मद शेहजाद आणि करिम सादिक यांना मागे टाकले आहे. दोघांनीही प्रत्येकी ७२ चेंडूत शतक केले होते. इतकेच नाही, तर गुरबाज भारताविरुद्ध वनडेत सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने जेम्स फॉकनर, एबी डिविलियर्स आणि मायकल ब्रेसवेल यांना मागे टाकले आहे. या तिघांनी भारताविरुद्ध प्रत्येकी ५७ चेंडूत शतक केले होते. या यादीत अव्वल क्रमांकावर शाहिद आफ्रिदी आहे, त्याने कानपूरमध्ये २००५ साली ४५ चेंडूत भारताविरुद्ध शतक केले होते..IND vs AFG, ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारतासाठी विदर्भाच्या हर्ष दुबेसह दोन खेळाडूंचे पदार्पण; पाहा Playing XI.अफगाणिस्तानविरुद्ध सर्वात जलद वनडे शतक ४८ चेंडू - रहमनुल्ला गुरबाज (वि. भारत, धरमशाला, २०२६)७२ चेंडू - मोहम्मद शहजाद (वि. स्कॉटलंड, ऑलोवे, २०१०)७२ चेंडू - करिम सादिक (वि. नेदरलँड्स, शारजाह, २०१२)८५ चेंडू - नवरोज मंगल (वि. स्कॉटलंड, शारजाह, २०१३)८५ चेंडू - मोहम्मद शहजाद (वि. आयर्लंड, बेलफास्ट, २०१९)भारताविरुद्ध वनडेत सर्वात जलद शतक ४५ चेंडू - शाहिद आफ्रिदी (पाकिस्तान), कानपूर, २००५४८ चेंडू - रहमनुल्ला गुरबाज (अफगाणिस्तान), धरमशाला, २०२६५७ चेंडू - जेम्स फॉकनर (ऑस्ट्रेलिया), बंगळुरू, २०१३५७ चेंडू - एबी डिविलियर्स (दक्षिण आफ्रिका), मुंबई, २०१५५७ चेंडू - मायकल ब्रेसवेल (न्यूझीलंड), हैदराबाद, २०२३.अफगाणिस्तानचा डाव ढेपाळलादरम्यान, गुरबाज शतकानंतर १६ व्या षटकात बाद झाला. त्याला नितीश रेड्डीने त्रिफळाचीत केले. गुरबादने ५१ चेंडूत ८ चौकार आणि ८ षटकारांसह १०२ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर कर्णधार शाहिदीला २७ धावावंर हर्ष दुबने बाद करत पहिली आंतरराष्ट्रीय विकेट घेतली. त्यानंतर मोहम्मद नबीही ९ धावांवर बाद झाला. २२ व्या षटकात हर्ष दुबेने अझमतुल्ला ओमरझाई आणि अल्लाह गझनफर यांना बाद केले. त्यानंतर शेवटच्या षटकात गुरनूर ब्रारने राशिद खान आणि झिया उर रेहमान शरिफीला बाद केले. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा संघ २४.५ षटकात १९४ धावांवर सर्वबाद झाला.भारताकडून गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे या दोन्ही पदार्पणवीरांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच अर्शदीप सिंग आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.