IND vs AFG, ODI: पाऊस सुरू असताना भारताचे खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये नक्की काय करत होते? BCCI नेच शेअर केलाय Video

India vs Afghanistan 1st ODI Match: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात सध्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना धरमशाला येथे शनिवारी (१३ जून) खेळवला जात आहे. ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे, कारण या मालिकेपासून दोन्ही संघ पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेच्या तयारीला सुरुवात करतील. मात्र धरमशाला (Dharamshala) येथे होत असलेल्या पहिल्याच सामन्यात मोठा अडथळा पावसाचा (Rain) आला होता..भारताच्या कसोटी संघात निवड झालेला विदर्भाचा Harsh Dubey कोण? वडिलांसोबत शाळेची पुस्तकं घेताना रस्ता चुकला, पण क्रिकेटचा मार्ग दिसला.सामना सुरू होण्यापूर्वीच धरमशाला येथे पावसाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे निर्धारित वेळेनुसार दुपारी १ वाजता नाणेफेकही झाली नाही. अखेर साधारण ४ तासांहून अधिकच्या प्रतिक्षेनंतर सामन्याला सुरुवात झाली. त्यामुळे या सामन्यातील षटकांची संख्याही कमी झाली. हा सामना २५-२५ षटकांचा करण्यात आला. मात्र, तोपर्यंत दोन्ही संघांतील खेळाडूंना ड्रेसिंग रुममध्ये सामना सुरू होण्याची प्रतिक्षा करावी लागली..दरम्यान, पाऊस सुरू असताना भारतीय ड्रेसिंग रुममध्ये (Indian Dressing Room) खेळाडू काय करत होते, याची झलक दाखवणारा व्हिडिओ बीसीसीआयने (BCCI) नुकताच सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये (Video) दिसते की पाऊस थांबून सामना सुरू होण्याची प्रतिक्षा करत असताना भारतीय खेळाडू स्वत:चेच मनोरंजन करत होते. यावेळी क्रिकेटच्या साहित्याने फिल्डिंग कोच आणि श्रेयस अय्यर झेलचा सराव करताना दिसत आहेत, तर कर्णधार शुभमन गिल, वॉशिंग्टन सुंदर, श्रेयस अय्यर फलंदाजी करतानाही दिसत आहेत. तसेच रोहित शर्मा चेंडूंसोबत मस्ती करताना दिसतोय. तसेच काही खेळाडू एकमेकांशी गप्पा मारताना दिसत आहेत. यादरम्यान ड्रेसिंग रुममध्ये पूर्णपणे हलकेफुलके वातावरण असल्याचे दिसत आहे..दोन खेळाडूंचे पदार्पणदरम्यान, या सामन्यातून भारतासाठी दोन खेळाडूंचे आंतरराष्ट्रीय पदार्पण झाले. भारताने विदर्भाचा युवा अष्टपैलू हर्ष दुबे (Harsh Dubey) आणि गोलंदाज गुरनूर ब्रार (Gurnoor Brar) यांना पदार्पणाची संधी दिली. त्यामुळे ते दोघेही या सामन्यात खेळताना दिसत आहेत. मात्र, कुलदीप यादव, यशस्वी जैस्वाल आणि प्रिन्स यादव यांना मात्र प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही. याशिवाय विराट कोहलीही दुखापतग्रस्त असल्याने केएल राहुल आणि ईशान किशन हे दोघेही यष्टीरक्षक फलंदाज संघात आहेत, पण यष्टीरक्षणाची जबाबदारी ईशान किशन सांभाळत आहे..IND vs AFG, ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारतासाठी विदर्भाच्या हर्ष दुबेसह दोन खेळाडूंचे पदार्पण; पाहा Playing XI.दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन -भारत - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णाअफगाणिस्तान - इब्राहिम झादरन, रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदीकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अजमातुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, मोहम्मद सलीम साफी, एएम गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.