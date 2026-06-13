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IND vs AFG, ODI: पाऊस सुरू असताना भारताचे खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये नक्की काय करत होते? BCCI नेच शेअर केलाय Video

BCCI Video Indian Dressing Room Rain Delay : धरमशाला येथे होत असलेल्या भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघातील पहिल्या वनडे सामन्याला पावसामुळे उशीर झाला. यादरम्यान पाऊस सुरू असताना भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये काय सुरू होतं, याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे,
BCCI Video Indian Dressing Room Rain Delay | India vs Afghanistan

BCCI Video Indian Dressing Room Rain Delay | India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan 1st ODI Match: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात सध्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना धरमशाला येथे शनिवारी (१३ जून) खेळवला जात आहे. ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे, कारण या मालिकेपासून दोन्ही संघ पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेच्या तयारीला सुरुवात करतील.

मात्र धरमशाला (Dharamshala) येथे होत असलेल्या पहिल्याच सामन्यात मोठा अडथळा पावसाचा (Rain) आला होता.

BCCI Video Indian Dressing Room Rain Delay | India vs Afghanistan
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