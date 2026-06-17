Cricket

IND vs AFG, 2nd ODI : शुभमन गिल - ईशान किशनची वादळी शतके! भारतीय संघ ४०० धावा पार अन् विश्वविक्रमाची बरोबरी

India equals World Record: भारतीय संघाने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत ४०० धावांचा टप्पा पार करत विश्वविक्रमाशी बरोबरी केली आहे. भारतासाठी या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने दीडशतक, तर ईशान किशनने शतक केले.
Shubman Gill - Ishan Kishan Century | India vs Afghanistan

Shubman Gill - Ishan Kishan Century | India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan 2nd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात बुधवारी (१७ जून) वनडे मालिकेतील दुसरा वनडे सामना लखनौ येथे सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध ४०० धावा पार करत धावांचा डोंगर उभा केला आहे.

भारताने अफगाणिस्तानसमोर ४०३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून शुभमन गिल आणि ईशान किशन (Shubman Gill - Ishan Kishan) यांनी शतक केले आहेत.

या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा ही सलामी जोडी मैदानात उतरली. पण जैस्वालने दुसऱ्याच षटकात ४ धावांवर विकेट गमावली. त्याला सलीम साफीने बाद केले.

Shubman Gill - Ishan Kishan Century | India vs Afghanistan
IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
India vs Afghanistan
cricket news today
Ishan Kishan
ODi Match
ODI cricket
Shubman Gill