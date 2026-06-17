IND vs AFG, 2nd ODI : शुभमन गिल - ईशान किशनची वादळी शतके! भारतीय संघ ४०० धावा पार अन् विश्वविक्रमाची बरोबरी

India vs Afghanistan 2nd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात बुधवारी (१७ जून) वनडे मालिकेतील दुसरा वनडे सामना लखनौ येथे सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध ४०० धावा पार करत धावांचा डोंगर उभा केला आहे. भारताने अफगाणिस्तानसमोर ४०३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून शुभमन गिल आणि ईशान किशन (Shubman Gill - Ishan Kishan) यांनी शतक केले आहेत. या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा ही सलामी जोडी मैदानात उतरली. पण जैस्वालने दुसऱ्याच षटकात ४ धावांवर विकेट गमावली. त्याला सलीम साफीने बाद केले. .IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video.पण नंतर रोहित शर्मा आणि कर्णधार शुभमन गिल यांनी भारताचा डाव सावरताना मजबूत पाया रचला. त्यांनी ८७ धावांची भागीदारी केली. पण रोहित शर्माला १४ व्या षटकात राशीद खानने त्रिफळाचीत केले. रोहित ३९ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ४८ धावांवर बाद झाला.यानंतर मात्र शुभमन गिल आणि ईशान किशन यांनी आक्रमक फलंदाजी केली. त्यांनी चौकार - षटकारांचा पाऊस पाडताना द्विशतकी भागीदारीही केली. यादरम्यान ३३ व्या षटकात गिलने ७७ चेंडूत, तर ईशान किशनने ७१ चेंडूत शतक पूर्ण केले. शतकानंतरही दोघेही आक्रमक खेळत होते. त्यांनी अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताकडून वनडेतील सर्वोत्त भागीदारीही केली. त्यांच्यात २२४ धावांची भागीदारी झाली. ईशाने या दरम्यान १००० वनडे धावांचा टप्पाही ओलांडला..मात्र त्यांची भागीदारी ३७ व्या षटकात नांगेयालिया खरोटीने तोडली. त्याने ईशानला इक्रम अलिखिलच्या हातून झेलबाद केले. ईशाने ७९ चेंडूत १४ चौकार आणि ७ षटकारांसह १२५ धावा केल्या. पण तरी गिलने आपली लय कायम ठेवली होती. त्याने १०८ चेंडूत दीडशतकही पूर्ण केले. पण अखेर त्याची विकेट ४३ व्या षटकात नांगेयालिया खरोटीनेच घेतली. त्याचा झेल अल्लाह गझनफरने घेतला. गिलने २२ चौकार आणि २ षटकारांसह १५४ धावा केल्या. त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर केएल राहुलही शून्यावर बाद झाला..यानंतर मात्र भारताने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या ४५ व्या षटकात उपकर्णधार श्रेयस अय्यरला नांगेयालिया खरोटीनेच २६ धावांवर माघारी धाडले. त्यानंतर गुरनूर ब्रार (३), अर्शदीप सिंग (३), वॉशिंग्टन सुंदर (१९) आणि यांना राशीद खान आणि अल्लाह गझनफर यांनी स्वस्तात बाद केले. शेवटच्या षटकात प्रिन्स यादव (५) धावबाद झाल्याने भारताचा डाव ४९.५ षटकात ४०२ धावांवर संपला.अफगाणिस्तानकडून नांगेयालिया खरोटीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर राशीद खानने ३ विकेट्स घेतल्या. अल्लाह गझनफर आणि सलीम साफी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs AFG 2nd ODI: नितीश कुमार रेड्डीची निवड का केली नाही? BCCI चे चिंता वाढवणारे अपडेट्स; नवा ओपनर दुसऱ्या षटकात OUT.भारताची विश्वविक्रमाशी बरोबरीवनडे क्रिकेटमध्ये ४०० धावांचा टप्पा ओलांडण्याची भारतीय संघाची ही ८ वी वेळ होती. त्यामुळे वनडेत सर्वाधिकवेळा ४०० धावा करणाऱ्या संघांच्या यादीत भारताने अव्वल क्रमांकावरील दक्षिण आफ्रिकेशी बरोबरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेनेही ८ वेळा वनडेत ४०० धावा पार केल्या आहेत. या यादीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पाठोपाठ इंग्लंड (७ वेळा) दुसऱ्या आणि ऑस्ट्रेलिया (३ वेळा) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.