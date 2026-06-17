Cricket

IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video

Ruturaj Gaikwad Out Controversy: भारत अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ सामन्यात ऋतुराज गायकवाड आणि वैभव सूर्यवंशीच्या विकेटवरून मोठा वाद निर्माण झाला. एका निर्णयाने वैभवला जीवदान मिळाले, तर ऋतुराजच्या बाद होण्यावर चाहत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
Ruturaj Gaikwad Out Controversy

Ruturaj Gaikwad Out Controversy

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Ruturaj Gaikwad Out Controversy: भारताचा अ संघ(IND A) सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून तिथे त्रिदेशीय मालिका सुरू आहे. या मालिकेत आज भारत आणि अफगाणिस्तान अ संघ यांच्यात पाचवा सामना खेळला जात आहे. हा सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, भारतीय फलंदाजांनी दमदार कामगिरी करत अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. भारताकडून तीन फलंदाजांनी अर्धशतके झळकावत ५० षटकांत ९ बाद ३१९ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला. मात्र, या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanhi) आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्या विकेटभोवती मोठा वाद निर्माण झाला.

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