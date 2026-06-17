IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video

Ruturaj Gaikwad Out Controversy: भारताचा अ संघ(IND A) सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून तिथे त्रिदेशीय मालिका सुरू आहे. या मालिकेत आज भारत आणि अफगाणिस्तान अ संघ यांच्यात पाचवा सामना खेळला जात आहे. हा सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, भारतीय फलंदाजांनी दमदार कामगिरी करत अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. भारताकडून तीन फलंदाजांनी अर्धशतके झळकावत ५० षटकांत ९ बाद ३१९ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला. मात्र, या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanhi) आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्या विकेटभोवती मोठा वाद निर्माण झाला. .वैभव सूर्यवंशीच्या झेलावरून नेमका काय झाला वाद?आज होत असलेल्या भारत आणि अफगाणिस्तान अ संघातील सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या झेलामुळे मोठा ड्रामा पाहायला मिळाला. भारतीय डावाच्या दुसऱ्याच षटकात (१.३) शम्स उर रहमानच्या गोलंदाजीवर वैभव सूर्यवंशीने हवेत फटका मारला. पॉइंटवर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या फरीदूनने डाव्या बाजूला झेप घेत एका हाताने झेल पकडल्याचा दावा केला. मैदानावर पाहताना हा झेल स्वच्छ वाटत होता. मात्र, मैदानावरील पंचांनी हा निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे सोपवला..थर्ड अंपायरने रिप्ले पाहिल्यानंतर चेंडू जमिनीला घासल्याचे स्पष्ट झाले आणि वैभव सूर्यवंशीला नाबाद घोषित करण्यात आले. या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानचे खेळाडू संतापले आणि त्यांनी मैदानावरच पंचांशी तीव्र वाद घातला. सोशल मीडियावरही या निर्णयावरून मोठी चर्चा रंगली. काही चाहत्यांच्या मते वैभवला नशिबाची साथ मिळाली, तर अफगाणिस्तानच्या समर्थकांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा केला..ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरूनही निर्माण झाला वादया सामन्यात ऋतुराज गायकवाड आणि कर्णधार तिलक वर्मा यांनी डाव सावरला होता. मात्र, १६ व्या षटकात अफगाणिस्तानचा गोलंदाज अब्दुल्लाच्या एका चेंडूवर ऋतुराजने लेग साईडकडे फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू थेट यष्टीरक्षक मोहम्मद इसहाकच्या हातात गेला. अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंनी जोरदार अपील केले आणि मैदानावरील पंचांनी ऋतुराजला झेलबाद दिले..मात्र, रिप्ले आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार, चेंडू ऋतुराजच्या बॅटला किंवा ग्लोव्हजला लागलाच नव्हता, असा दावा चाहत्यांनी केला आहे. सर्वात मोठा वाद याच गोष्टीवर झाला की, पंचांनी हा निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे तपासणीसाठी पाठवला नाही. त्यामुळे सेट झालेल्या ऋतुराजला मैदानाबाहेर जावे लागले..IND A vs AFG A: दोन जीवदान मिळूनही वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरला; अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजाने त्याला कसा बाद केला? Video Viral.सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले की, वैभव सूर्यवंशीच्या झेलासाठी पंचांनी बराच वेळ रिप्ले तपासला, मात्र ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवेळी तशी शहानिशा करण्यात आली नाही. त्यामुळे पंचांच्या निर्णयावर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून सोशल मीडियावर या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.