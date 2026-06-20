IND vs AFG: यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक अन् मग विजयी षटकार... भारताचा अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश

India vs Afghanistan 3rd ODI: भारतीय संघाने अफगाणिस्तानला तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत व्हाईटवॉश दिला आहे. शनिवारी (२० जून) चेन्नईत झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानला ९ विकेट्सने पराभूत केले आहे. भारताच्या विजयात यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मासह प्रसिद्ध कृष्णा यांनी मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे भारताने या मालिकेत निर्विवाद वर्चस्व ठेवत ३-० ने विजय मिळवला. या सामन्यात अफगाणिस्तानने कर्णधार हशमतुल्लाह शाहिदीने केलेल्या शतकामुळे भारतासमोर २१९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने २८.४ षटकात १ विकेट गमावत पूर्ण केला. जैस्वालने खणखणीत शतक ठोकले. .IND vs AFG, 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णाच्या ५ विकेट्स, पण अफगाणिस्तानचा कर्णधार एकटा लढला अन् शतकासह भारतासमोर उभं केलं लक्ष्य.या सामन्यात भारताच्या डावाची सुरुवात बिनबाद ५ धावांपासून सुरू झाली होती. शाहिदी फलंदाजी करताना खेळपट्टीवरून धावल्याने पंचांकडून अफगाणिस्तानला ५ धावांची पेनल्टी आकारण्यात आली. त्यामुळे भारताच्या खात्यात डावाला सुरुवात होण्यापूर्वीच ५ धावा जोडण्यात आले. भारताकडून रोहित शर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी आक्रमक सुरूवात केली होती. सुरुवातीला जैस्वाल आक्रमक खेळत होता, त्याला रोहितने साथ दिली. यादरम्यान, अफगाणिस्तानने क्षेत्ररक्षणात अनेकदा चूकाही केल्या. ज्यामुळे रोहितला जीवदानही मिळाले. याचा फायदा जैस्वाल आणि रोहित दोघांनीही घेतला..रोहित आणि जैस्वाल यांनी २२ व्या षटकापर्यंत एकही विकेट जाऊ दिली नव्हती. त्यांनी अर्धशतके पूर्ण करत दीडशे धावांची भागीदारीही केली. पण अखेर शतकाच्या दिशेने मार्गस्थ असलेल्या रोहित शर्माला मोहम्मद नबीने २३ व्या षटकात बाद केले. रोहित मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात सदिकुल्लाह अटलच्या हातून झेलबाद झाला. रोहितने ६९ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७९ धावा केल्या. त्यामुळे त्याची आणि जैस्वालची १७० धावांची भागीदारी तुटली.रोहित बाद झाल्यानंतर यशस्वी जैस्वालला श्रेयस अय्यरने साथ दिली. यादरम्यान, जैस्वालने मात्र त्याचे दुसरे वनडे शतक २९ व्या षटकात पूर्ण केले. त्याने ८३ चेंडूत त्याचे शतक केले. त्यानंतर त्याने याच षटकात विजयी षटकार ठोकत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. जैस्वाल ८६ चेंडूत १४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ११० धावांवर नाबाद राहिला. श्रेयस अय्यर २ षटकारांसह १९ चेंडूत २० धावांवर नाबाद राहिला..जैस्वालचा विक्रमदरम्यान, जैस्वालने ६ व्या डावातच दुसरे वनडे शतक केले आहे. त्यामुळे कमी डावात दोन शतकं करणारा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. त्याने शिखर धवनचा विक्रम मोडला आहे. शिखरने ७ डावात २ शतके केली होती. तसेच त्यापाठोपाठ केदार जाधव (९), विराट कोहली (१७) आणि शुभमन गिल (१८) आहे..IND vs AFG 3rd ODI: रोहित - जैस्वालने एकही चेंडू न खेळताही भारताला मिळाल्या ५ धावा, पण का? जाणून घ्या खरं कारण.शाहिदीच्या शतकाने अफगाणिस्तानला सावरलेतत्पुर्वी, अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ४४.२ षटकात सर्वबाद २१८ धावा केल्या. अफगाणिस्तानने रेहमनुल्लाह गुरबाज (५), इब्राहिम झाद्रान (११), रेहमत शाह (५) आणि डार्विश रसुली (१) यांच्या विकेट्स प्रसिद्ध कृष्णाने घेतल्यानंतर कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी आणि अझमतुल्ला ओमरझाई यांनी १०५ धावांची भागीदारी केली. पण ओमरझाई ५० धावा करून बाद झाला. त्यानंतर मोहम्मद नबीने २१ धावा केल्या. शाहिदीने १०२ धावांनी झुंज दिली.भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णाने दमदार गोलंदाजी करताना ५ विकेट्स घेतल्या, तर गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.