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IND vs AFG, 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णाच्या ५ विकेट्स, पण अफगाणिस्तानचा कर्णधार एकटा लढला अन् शतकासह भारतासमोर उभं केलं लक्ष्य

IND vs AFG, 3rd ODI: भारतीय संघाकडून अफगाणिस्तानविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत प्रसिद्ध कृष्णाने ३ विकेट्स घेतल्या. पण हशमतुल्ला शाहिदीने शतक करत संघाला सावरून समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचवलं.
Hashmatullah Shahidi Century | IND vs AFG ODI

Hashmatullah Shahidi Century | IND vs AFG ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan 3rd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील अखेरचा आण तिसरा वनडे सामना चेन्नईला खेळवला जात आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानला भारताच्या वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने (Prasidh Krishna) मोठे धक्के दिले होते, पण नंतर कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने (Hashmatullah Shahidi) तारले. त्याने शतक केल्याने भारतासमोर २१९ धावांचे समाधानकारक लक्ष्य अफगाणिस्तानला उभं करता आले आहे.

या मालिकेत भारताने यापूर्वीच दोन्ही सामने जिंकून मालिका विजय निश्चित केला आहे. त्यामुळे आता तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून व्हाईटवॉश देण्याचा प्रयत्न भारताचा आहे, तर अफगाणिस्तान प्रतिष्ठा राखण्यासाठी तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.

Hashmatullah Shahidi Century | IND vs AFG ODI
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