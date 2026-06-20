IND vs AFG, 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णाच्या ५ विकेट्स, पण अफगाणिस्तानचा कर्णधार एकटा लढला अन् शतकासह भारतासमोर उभं केलं लक्ष्य

India vs Afghanistan 3rd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील अखेरचा आण तिसरा वनडे सामना चेन्नईला खेळवला जात आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानला भारताच्या वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने (Prasidh Krishna) मोठे धक्के दिले होते, पण नंतर कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने (Hashmatullah Shahidi) तारले. त्याने शतक केल्याने भारतासमोर २१९ धावांचे समाधानकारक लक्ष्य अफगाणिस्तानला उभं करता आले आहे. या मालिकेत भारताने यापूर्वीच दोन्ही सामने जिंकून मालिका विजय निश्चित केला आहे. त्यामुळे आता तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून व्हाईटवॉश देण्याचा प्रयत्न भारताचा आहे, तर अफगाणिस्तान प्रतिष्ठा राखण्यासाठी तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. .IND vs AFG: रोहित शर्माची हॅटट्रिक! बॉलर प्रसिद्ध अन् फिल्डर हिटमॅनचे अफलातून झेल... अफगाणिस्तानला धक्क्यांमागून धक्के Video.या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रसिद्ध कृ्ष्णा आणि रोहित शर्माने मिळून अफगाणिस्तानला ८ षटकातच मोठे धक्के दिले. दुसऱ्याच षटकात प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर रोहितने फॉर्ममध्ये असलेल्या रेहमनुल्लाह गुरबाजचा झेल घेतला. त्यानंतर रेहमत शाह आणि इब्राहिम झाद्रान यांनाही अनुक्रमे ६ व्या आणि ८ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णानेच ५ आणि ११ धावांवर बाद केले. या दोघांचे झेलही रोहित शर्मानेच घेतले. भारताच्या वनडे इतिहासात असं पहिल्यांदाच झालं की पहिल्या तिन्ही विकेट्समध्ये एकच गोलंदाज आणि एकच क्षेत्ररक्षक सामील होते..दरम्यान, १० व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने आणखी एक विकेट घेतली. त्याने डार्विश रसुलीला श्रेयस अय्यरच्या हातून १ धावेवर झेलबाद केले. त्यामुळे अफगाणिस्तानने १० षटकातच ३६ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीला अझमतुल्ला ओमरझाईची साथ मिळाली. या दोघांनी मिळून १०५ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान दोघांनीही अर्धशतके केली होती. त्यामुळे अफगाणिस्तानने १४० धावांचा टप्पा ओलांडण्यात यश मिळवले..परंतु, अर्धशतकानंतर ओमरझाईला ५६ चेंडूत ५० धावावंर प्रिन्स यादवने माघारी धाडले. त्याचा झेल प्रसिद्ध कृष्णाने घेतला. तरी नंतर काहीवेळ मोहम्मद नबीने शाहिदीची साख देताना ५७ धावांची भागीदारी केली. पण नबीलाही ३८ व्या षटकात गुरनूर ब्रारने २१ धावांवर त्रिफळाचीत केले. यानंतर राशिद खान (५), अल्लाह गझनफर (१), फरीद अहमद मलिक (०) हे स्वस्तात बाद झाले. गझनफर आणि मलिकला शुबमन गिल आणि यष्टीरक्षक ईशान किशनने मिळून लागोपाठच्या चेंडूवर धावबाद केले. मलिक धावबाद झाला, तेव्हा तो एकही चेंडू खेळला नव्हता..IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशीला फायनलमध्ये टार्गेट करणार? श्रीलंकेच्या कर्णधाराने दिलं स्पष्ट उत्तर, 'आमचे खेळाडू कोणालाही...'.पण या विकेट्स जात असताना शाहिदीने त्याने शतक पूर्ण केले. हे त्याचे पहिलेच वनडे शतक ठरले. मात्र अखेर त्यालाच ४५ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने बाद करत अफगाणिस्तानचा डाव संपवला. शाहिदीचा झेल श्रेयस अय्यरने घेतला. शाहिदीने १३१ चेंडूत १३ चौकार आणि १ षटकारासह १०२ धावा केल्या. त्याच्या विकेटसह प्रसिद्ध कृष्णाने पहिल्यांदाच वनडेत ५ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला. अफगाणिस्तानने ४४.२ षटकात सर्वबाद २१८ धावा केल्या.भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णाने ५ विकेट्स घेतल्या, तर गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.