IND vs AFG: भारत-अफगाणिस्तान T20I मालिका सप्टेंबरमध्ये होणार! ACB कडून तारखांबाबत मोठी अपडेट

India vs Afghanistan T20I Series Dates Update: भारत आणि अफगाणिस्तान संघ सप्टेंबरमध्ये तीन सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. खरंतर भारताच्या बांगलादेश दौऱ्याला गेल्यावर्षीपासून राजकीय तणावामुळे स्थगिती मिळाली आहे. हा दौरा सप्टेंबरमध्ये होणे अपेक्षित होते. पण आता हा दौराही पुन्हा स्थगित होण्याचीच दाट शक्यता आहे. कारण आता अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (ACB) नवी दिल्लीत भारताविरुद्ध होणाऱ्या तीन टी२० सामन्यांच्या तारखांना दुजोरा दिला आहे. .IND vs AFG: यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक अन् मग विजयी षटकार... भारताचा अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश.भारताच्या बांगलादेश दौऱ्याच्या संभ्रमामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० सामन्यांच्या तारखांबद्दल अनिश्चितता होती. परंतु आता अफगाणिस्तान क्रिकेटने सर्व भागीदारांना सोमवारी (१० ऑगस्ट) एक पत्र लिहिले आहे, ज्यात भारताविरूद्धच्या टी२० सामन्यांचे संभावित तारखांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे आता भारताचा बांगलादेशचा दौरा सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे..क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे सीईओ नसीम खान यांनी मंडळाच्या व्यावसायिक भागीदारांना लिहिलेल्या पत्रानुसार १३, १५ आणि १७ सप्टेंबर दरम्यान भारताविरुद्ध नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर टी२० सामने होतील. अफगाणिस्तानच्या पत्रात असाही उल्लेख आहे की बीसीसीआयने सामन्यांच्या तारखांना संमती दिली आहे.ही मालिका खास आहे कारण, इतिहासात पहिल्यांदाच अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय संघाचे आंतरराष्ट्रीय मालिकांचे यजमानपद भूषवत आहेत. हे सामने जरी भारतात होत असले, तरी यजमान अफगाणिस्तान आहेत..ACB च्या पत्रात पुढे लिहिले आहे की 'संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या कार्यक्रमाबाबत अधिकृत सार्वजनिक घोषणा होणे बाकी असले तरी ACB भारत - अफगाणिस्तान दौरा २०२६ च्या नियोजित तारखा आणि ठिकाणांची अधिकृत पुष्टी म्हणून हे पत्र लिहिल आहे. त्यानुसार सर्व मीडिया हक्क धारकांनी त्यांचे आगाऊ नियोजन, वेळापत्रक आणि निर्मिती व्यवस्था, संसाधनांचे वाटप, प्रसिद्धी उपक्रम आणि इतर तयारी सुरू करावी.'.IND vs AFG 3rd ODI: रोहित - जैस्वालने एकही चेंडू न खेळताही भारताला मिळाल्या ५ धावा, पण का? जाणून घ्या खरं कारण.दरम्यान, १४ सप्टेंबर रोडी गणेशोत्सव सुरू होत आहे. त्यामुळे १४ सप्टेंबरला एक सामना ठेवता येऊ शकतो का, यासाठीही अफगाणिस्तान प्रयत्न करताना दिसू शकतो. कारण त्यादिवशी आधीच भारतात उत्साहाचे वातावरण असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.