Cricket

IND vs AFG: ६ जूनच्या कसोटीपूर्वी गंभीरचं धक्कादायक विधान; म्हणाला, "सध्या भारतीय संघाकडून जास्त अपेक्षा..

Gautam Gambhir's Honest Assessment Of Team India: अफगाणिस्तान कसोटीपूर्वी गौतम गंभीरचे मोठे वक्तव्य. युवा खेळाडूंवर विश्वास व्यक्त करत WTC फायनल गाठण्याबाबत आशावाद व्यक्त केला.
Gautam Gambhir's Honest Assessment Of Team India

Gautam Gambhir's Honest Assessment Of Team India

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Gautam Gambhir's Honest Assessment Of Team India: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात शनिवारपासून मुल्लनपूरमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ न्यू चंदीगडमध्ये असून सरावही करत आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

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