IND vs AFG: ६ जूनच्या कसोटीपूर्वी गंभीरचं धक्कादायक विधान; म्हणाला, "सध्या भारतीय संघाकडून जास्त अपेक्षा..

Gautam Gambhir's Honest Assessment Of Team India: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात शनिवारपासून मुल्लनपूरमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ न्यू चंदीगडमध्ये असून सरावही करत आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे..या मालिकेसाठी अनेक दिग्गज खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा यांना संघातून वगळण्यात आले आहे. तसेच मानव सुथार, हर्ष दुबे आणि गुरनूर ब्रार हे नवे चेहरे भारतीय कसोटी संघाचा भाग आहेत. पण यातील किती जणांना संधी मिळणार, हे नाणेफेकीवेळी समजेल..IND vs AFG, Test: भारताच्या Playing XI मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर कोणाला खेळवणार? गौतम गंभीरने दिले संकेत; म्हणाला, 'त्याला संधी...'.भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने कसोटी क्रिकेटबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. गंभीरच्या मते भारतीय संघ अजूनही कसोटी क्रिकेटमध्ये नवीन संघ तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे संघाकडून लगेच मोठ्या अपेक्षा ठेवू नयेत, असं त्याने सांगितलं..भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्यापूर्वी बोलताना गंभीर म्हणाला की, सध्या संघात अनेक युवा खेळाडूंना संधी दिली जात आहे. नवीन खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्वतःला सिद्ध करायला थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे संघ अजूनही संक्रमणाच्या टप्प्यातून जात आहे..पुढे गंभीर म्हणाला की, भारतीय संघाकडे भरपूर गुणवत्ता आहे आणि भविष्यात हा संघ आणखी मजबूत होईल. त्यामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) फायनल गाठण्याबाबत तो अजूनही आशावादी आहे..IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.यावेळी गंभीरने युवा फलंदाज साई सुदर्शनवरही विश्वास व्यक्त केला. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार असल्याचे गंभीरने सांगितले. त्याच्या मते साईला अद्याप पुरेशी संधी मिळालेली नाही आणि आता स्वतःला सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी असेल. गंभीरने स्पष्ट केलं की, काही सामने हरलो म्हणून घाबरण्याची गरज नाही. सध्या संघ भविष्यासाठी मजबूत पाया तयार करत आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतीय संघ कसोटी क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी करू शकतो. आता अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.