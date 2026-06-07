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IND vs AFG Test, 2nd Day: भारताच्या साडेपाचशे धावा अन् अफगाणिस्तानचा अर्धा संघ तंबूत; पदार्पणवीर मानव सुतार चमकला

India vs Afghanistan Test 2nd Day: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटीचा रविवारी दुसरा दिवस होता. दुसऱ्या दिवशी भारताने पहिला डाव घोषित केला. त्यानंतर अफगाणिस्तानचा अर्धा संघही तंबूत परतला आहे.
Manav Suthar Shines | India vs Afghanistan

Manav Suthar Shines | India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात शनिवारपासून (६ जून) कसोटी सामना मुल्लनपूरला खेळला जात आहे. पहिल्या दोन दिवसांनंतर या सामन्यात भारताचे वर्चस्व दिसून येत आहे. दुसरा दिवस (रविवार, ७ जून) संपला, तेव्हा भारतीय संघ ४५१ धावांनी आघाडीवर आहे. दुसऱ्या दिवशी भारताकडून पदार्पण केलेला युवा फिरकीपटू मानव सुतारची चमकदार कामगिरी झाली.

या सामन्यात भारताने दुसऱ्या दिवशी ३ बाद ३६८ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल शतक करून, तर रिषभ पंत अर्धशतक करून नाबाद होते. या दोघांनी सुरुवात चांगली केली. पण गिलला सलीम साफीने १२६ धावांवर बाद केले. त्यानंतर ध्रुव जुरेललाही १९ धावांवर त्रिफळाचीत केले.

Manav Suthar Shines | India vs Afghanistan
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