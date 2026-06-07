IND vs AFG Test, 2nd Day: भारताच्या साडेपाचशे धावा अन् अफगाणिस्तानचा अर्धा संघ तंबूत; पदार्पणवीर मानव सुतार चमकला

India vs Afghanistan: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात शनिवारपासून (६ जून) कसोटी सामना मुल्लनपूरला खेळला जात आहे. पहिल्या दोन दिवसांनंतर या सामन्यात भारताचे वर्चस्व दिसून येत आहे. दुसरा दिवस (रविवार, ७ जून) संपला, तेव्हा भारतीय संघ ४५१ धावांनी आघाडीवर आहे. दुसऱ्या दिवशी भारताकडून पदार्पण केलेला युवा फिरकीपटू मानव सुतारची चमकदार कामगिरी झाली. या सामन्यात भारताने दुसऱ्या दिवशी ३ बाद ३६८ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल शतक करून, तर रिषभ पंत अर्धशतक करून नाबाद होते. या दोघांनी सुरुवात चांगली केली. पण गिलला सलीम साफीने १२६ धावांवर बाद केले. त्यानंतर ध्रुव जुरेललाही १९ धावांवर त्रिफळाचीत केले. .IND vs AFG: सिराज आणि केएल राहुल भिडणार इतक्यात... मानव सुतारच्या पहिल्या विकेटवेळी मैदानात नेमकं काय घडलं? पाहा Video.पण रिषभ पंत चांगला खेळत होता. मात्र त्याचा अडथळा अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने दूर केला. रिषभ ८१ धावांवर बाद झाला. नंतर वॉशिंग्टन सुंदरने आधी मानव सुतारला आणि मग मोहम्मद सिराजला सोबत घेत डाव पुढे नेला. मानव २८ धावांवर बाद झाला, तर सिराज १२ चेंडू २२ धावांची आक्रमक खेळी करून बाद झाला. तरी सुंदरने अर्धशतक केले. त्याच्या अर्धशतकानंतर मात्र शुभमन गिलने डाव घोषित केला. त्यावेळी भारताच्या १२७ षटकात ८ बाद ५६४ धावा झाल्या होत्या. भारताकडून पहिल्या दिवशी केएल राहुलने १०० धावांची आणि साई सुदर्शनने ८१ धावांची खेळी केली होती.अफगाणिस्तानकडून सलीम साफीने चांगली गोलंदाजी करताना ६ विकेट्स घेतल्या. याशिवाय हशमतुल्ला शाहिती आणि झियाउर रहमान शरीफी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीला उतरला, त्यांच्याकडून अब्दुल मलिक आणि सेदिकुल्ला अटल यांनी डावाची संयमी सुरुवात केली होती. मात्र ६ व्या षटकात मानव सुथारकडे गिलने चेंडू सोपवला आणि मानवनेही हा विश्वास सार्थ ठरवला. त्याने पहिल्याच षटकात मलिकला १६ धावांवर माघारी धाडले. त्याचा झेल घेताना केएल राहुल आणि मोहम्मद सिराज यांच्यात थोडा गोंधळ झाला, पण सिराजने झेल पूर्ण केला. त्यानंतर प्रसिद्ध कृष्णाने अटलाही फार वेळ टिकू दिलं नाही. त्याने त्याला १७ धावांवर त्रिफळाचीत केले..IND vs AFG,Test: भारताच्या साडेपाचशे धावा, तरीही अफगाण गोलंदाजाचा डंका; जुरेलला बाद करून काढला वचपा; VIDEO.यानंतर रेहमनुल्ला गुरबाज आणि रेहमत शाह डाव सावरत होते. परंतु, २० व्या षटकात रेहमनुल्ला गुरबाजला मानव सुतारनेच १२ धावांवर साई सुदर्शनच्या हातून झेलबाद केले. तरी रेहमत शाहला कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीची साथ मिळाली. त्यांनी चौथ्या विकेटसाठी ३६ धावांची भागीदारी केली होती. अखेर ही भागीदारी प्रसिद्ध कृष्णाने तोडली. त्याने शाहिदीला २० धावांवर पायचीत पकडले. त्यापाठोपाठ मानव सुतारने ४० व्या षटकात अफसर झझाई याला ३ धावावंर आपल्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. त्यामुळे दुसऱ्या दिवसाचा खेळ तिथेच संपला..दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबला तेव्हा अफगाणिस्तानच्या ३९.५ षटकात ५ बाद ११३ धावा झाल्या होत्या. अफगाणिस्तानकडून रेहमत शाह ४३ धावांवर नाबाद आहे. भारताकडून मानवने ३ विकेट्स घेतल्या, तर प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.