IND vs AFG, Playing XI: भारतीय संघाने जिंकला टॉस, रवींद्र जडेजाच्या जागेवर पदार्पण करणारा मानव सुतार कोण?

India vs Afghanistan Playing XI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघातील एकमेव कसोटी सामन्याला शनिवारी (६ जून) मुल्लनपूरमध्ये सुरु होत आहे. दोन संघात होणारा हा दुसराच कसोटी सामना आहे. याशिवाय जूनमध्ये भारतीय संघ मायदेशात दुसराच कसोटी सामना खेळत आहे. या सामन्याने भारतीय संघ नव्या आंतरराष्ट्रीय हंगामाची सुरुवात करत आहे. दरम्यान, मुल्लनपूरमध्ये होणारा हा पहिलाच कसोटी सामना असल्याने हे भारतातील कसोटी सामना आयोजित करणारे ३१ वे स्टेडियम ठरले आहे. भारताचा कर्णधार शुभमन गिलसाठी हे घरचे मैदान आहे. .IND vs AFG: रिषभ पंतला कसोटी उपकर्णधारपद काढून घेतल्यानंतर गौतम गंभीरची वॉर्निंग; म्हणाला, 'त्याने बदलण्याची गरज नाही, पण...'.या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यातून भारतीय संघाकडून २३ वर्षीय फिरकी गोलंदाज मानव सुतार आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणार आहे. त्याला नाणेफेकीपूर्वी पदार्पणाची कॅप देण्यात आली. तो भारतासाठी कसोटीत पदार्पण करणारा ३१९ वा खेळाडू ठरला आहे. सुतारला रवींद्र जडेजाच्या जागेवर संधी मिळाली आहे. जडेजाला या सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकावरील फलंदाजीसाठी साई सुदर्शनला संधी मिळाली आहे..अफगाणिस्तानकडून देखील नांगेलिया खरोटेचे पदार्पण झाले आहे. अफगाणिस्तानने य सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन फिरकीपटू आणि २ वेगवान गोलंदाज असे संमिश्रण ठेवले आहे.प्लेइंग इलेव्हनभारत - केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णाअफगाणिस्तान- सेदीकुल्ला अटल, रहमानउल्ला गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अफसर झाझई (यष्टीरक्षक), अजमतुल्ला ओमरझाई, शराफुद्दीन अश्रफ, नांगेलिया खरोटे, झियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम साफी.कोण आहे मानव सुतार?३ ऑगस्ट २००२ रोजी राजस्थानमधील श्री गंगनगरमध्ये जन्मलेला मानव सुतार प्रामुख्याने गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याने २०२२ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये राजस्थानकडून पदार्पण केले होते. त्याने आत्तापर्यंत २९ प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामने खेळले असून १२९ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच एका शतकासह ९४५ धावाही केल्या आहेत. त्याने २५ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ३४ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ३५० धावा केल्या आहेत. त्याने २९ टी२० सामनेही खेळले आहेत, ज्यात त्याने २५ विकेट्स घेतल्या असून ९४ धावा केल्यात. मानवने आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने ५ सामन्यात २ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs AFG: ६ जूनच्या कसोटीपूर्वी गंभीरचं धक्कादायक विधान; म्हणाला, "सध्या भारतीय संघाकडून जास्त अपेक्षा.. .वनडे वर्ल्ड कप २०२३ वर्ल्ड कपआधी झालेल्या सराव शिबिरावेळी सुतार नेट गोलंदाज होता. त्याने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीलाही नेट्समध्ये संघर्ष करायला लावला होता. तो डावखुला फिरकी गोलंदाज असून त्याच्याकडे खालच्या फळीत फलंदाजी करण्याचीही क्षमता आहे. आता त्याला भारतासाठीही खेळण्याची संधी मिळाली असून त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.