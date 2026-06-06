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IND vs AFG, Playing XI: भारतीय संघाने जिंकला टॉस, रवींद्र जडेजाच्या जागेवर पदार्पण करणारा मानव सुतार कोण?

Who is Manav Suthar? अफगाणिस्तानविरुद्ध होत असलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकला आहे. या सामन्यातून मानव सुतार भारतासाठी कसोटी पदार्पण करत आहे.
Manav Suthar Debut | India vs Afghanistan Test

Manav Suthar Debut | India vs Afghanistan Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan Playing XI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघातील एकमेव कसोटी सामन्याला शनिवारी (६ जून) मुल्लनपूरमध्ये सुरु होत आहे. दोन संघात होणारा हा दुसराच कसोटी सामना आहे. याशिवाय जूनमध्ये भारतीय संघ मायदेशात दुसराच कसोटी सामना खेळत आहे.

या सामन्याने भारतीय संघ नव्या आंतरराष्ट्रीय हंगामाची सुरुवात करत आहे. दरम्यान, मुल्लनपूरमध्ये होणारा हा पहिलाच कसोटी सामना असल्याने हे भारतातील कसोटी सामना आयोजित करणारे ३१ वे स्टेडियम ठरले आहे. भारताचा कर्णधार शुभमन गिलसाठी हे घरचे मैदान आहे.

Manav Suthar Debut | India vs Afghanistan Test
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