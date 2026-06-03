IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?

India vs Afghanistan Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधील टी२० सामन्यांचा थरार आता संपला आहे. आयपीएलच्या १९ व्या हंगामाचे विजेतेपद रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ३१ मे रोजी जिंकले. यानंतर आता ६ दिवसातच शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) नेतृत्वातील भारताचा कसोटी संघ मैदानात दिसणार आहे. त्यासाठी तयारीही सुरू झाली आहे. अफगाणिस्तानचा संघ सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात एक कसोटी आणि तीन वनडे सामने होणार आहेत..IND vs AFG: रणजी ट्रॉफी गाजवणारा गोलंदाजाची अखेर टीम इंडियाच्या ताफ्यात एन्ट्री! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटीपूर्वी मोठा निर्णय.भारत आणि अफगाणिस्तान संघात ६ ते १० जून दरम्यान मुल्लनपूरमध्ये एकमेव कसोटी सामना होणार आहे. दोन्ही संघातील हा दुसराच कसोटी सामना आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये या दोन संघात सामना झाला होता. त्यानंतर आता दुसरा सामना खेळण्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज आहेत. भारतीय संघातील खेळाडू आयपीएलनंतर आता न्यू चंदिगढमधील मुल्लनपूर येथे एकत्र आले असून त्यांच्या सरावाला सुरुवात झाली आहे..बीसीसीआयने भारतीय संघाच्या सरावाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये दिसते की केएल राहुल, यशस्वी जैस्वास, कुलदीप यादव, रिषभ पंतसह खेळाडू नेट्समध्ये सराव करत आहेत. यावेळी त्यांना भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसह इतर प्रशिक्षक मार्गदर्शन करत आहेत. भारताच्या कसोटी संघात यंदा काही नवे चेहेरेही आहेत, विशेषत: गोलंदाजांच्या फळीत. यात मानव सुतार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे यांचा समावेश आहे. तसेच रवींद्र जडेजा आणि जसप्रीत बुमराह यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. अशात कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराजवर प्रामुख्याने फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजीचं नेतृत्व करण्याची मोठी जबाबदारी असणार आहे..अफगाणिस्तानचा भारत दौराभारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी मालिका संपल्यानंतर तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होणार आहे. वनडे मालिकेतील सामने अनुक्रमे १३, १७ आणि २० जून रोजी धरमशाला, लखनौ आणि चेन्नई येथे होणार आहेत.कुठे आणि कधी पाहाणार?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामना मुल्लनपूरमध्ये सुरू होणार असून प्रत्येक दिवसाचा खेळ सकाळी ९.३० वाजता सुरू होईल. वनडे मालिकेतील प्रत्येक सामना दुपारी १.३० वाजता सुरू होईल. हे सर्व सामने स्टार स्पोर्ट्सच्या टीव्ही चॅनेलवर आणि जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येणार आहे. भारताचा कसोटी संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल..NZ vs IND, Schedule: विराट अन् रोहितचा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा? ५ वनडे, ५ टी२० आणि २ कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर.नवे फिरकी प्रशिक्षकअफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यापूर्वी बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून साईराज बहुतुले यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता ते भारताच्या फिरकी गोलंदाजांना मार्गदर्शन करताना दिसतील. त्यांनी भारताकडून २ कसोटी आणि ८ वनडे सामने खेळले आहेत. तसेच त्यांनी दोन दशके प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी ६००० हून अधिक धावा आणि ६०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.