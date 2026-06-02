IND vs AFG: रणजी ट्रॉफी गाजवणारा गोलंदाजाची अखेर टीम इंडियाच्या ताफ्यात एन्ट्री! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटीपूर्वी मोठा निर्णय

आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतर आता अवघ्या ६ दिवसात भारतीय संघ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नव्या हंगामाची सुरुवात करणार आहे. भारतीय संघाला मुल्लनपूरमध्ये ६ ते १० जून दरम्यान अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळायचा आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाची (Team India) घोषणा झाली आहे. पण या संघात रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत दमदार कामगिरी करणाऱ्या जम्मू-काश्मीरचा गोलंदाज आकिब नबीला संधी न मिळाल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. पण आता त्याला या कसोटीच्या तयारीसाठी भारतीय संघाकडून बोलावणं आलं असल्याचे समोर आले आहे. .आकिब नबी जरी भारताच्या कसोटी संघाचा भाग नसला तरी तो भारतीय संघातील योजनेचा भाग असल्याचे समजत आहे. सध्या त्याचा या कसोटी सामन्यासाठी बोलावलेल्या ७ नेट बॉलर्समध्ये समावेश आहे. त्याच्यासोबत प्रिन्स यादवही असेल. दरम्यान, प्रिन्सचा या कसोटी मालिकेनंतर १३ जूनपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात समावेश आहे. दरम्यान, या ७ नेट बॉलर्समध्ये गुरजपनीत सिंग, शिवांग कुमार, सारांश जैन आणि झिशान अन्सारीचाही समावेश आहे. .इंडिया टूडेने दिलेल्या वृत्तानुसार नबी हा अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यासाठी बॅक-अप खेळाडू असणार आहे. नबीने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत १२.५६ च्या सरासरीने ६० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्या कामगिरीचा जम्मू-काश्मीरला पहिल्यांदाच रणजी विजेते बनवण्यात मोलाचा वाटा होता. तो रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ चा सर्वोत्तम खेळाडूही होता. त्यामुळे त्याला भारताच्या कसोटी संघात संधी मिळेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र भारतीय संघात मोहम्मद सिराजसह प्रसिद्ध कृष्णा आणि गुरनूर ब्रार या वेगवान गोलंदाजांना निवडण्यात आले..नबीला संघात न घेण्याबाबत निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकरने म्हटले होते की भारतात कसोटी सामना असताना तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त वेगवान गोलंदाजांची निवड करू शकत नाहीत. तो निवडीच्या जवळ आहे, पण यावेळी आम्ही तीनच गोलंदाजांना निवडले..दरम्यान, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात २०१८ नंतर पहिल्यांदाच कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. हा एकमेव कसोटी सामना झाल्यानंतर भारत आणि अफगाणिस्तान १३ ते २० जून दरम्यान तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेतील सामने अनुक्रमे १३, १७ आणि २० जून दरम्यान धरमशाला, लखनौ आणि चेन्नई येथे होतील.