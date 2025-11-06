Cricket

India vs Australia 4th T20: आता शुभमन गिलच्या फॉर्मची प्रतीक्षा; भारत-ऑस्ट्रेलिया आज चौथा टी-२० सामना, आघाडीसाठी प्रयत्न

Shubman Gill Form: उपकर्णधार म्हणून संघात स्थान असलेल्या शुभमन गिलला आता संघासाठी योगदान देण्याची वेळ आली आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथा टी-२० सामना आज होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कॅरारा (गोल्ड कोस्ट) : उपकर्णधार म्हणून संघात स्थान असलेल्या शुभमन गिलला आता संघासाठी योगदान देण्याची वेळ आली आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथा टी-२० सामना उद्या गुरुवारी (ता. ६) होत आहे. मालिका बरोबरीत असल्यामुळे आघाडीसाठी दोन्ही संघ गोल्डकोस्टमध्ये प्रयत्न करताना दिसणार आहेत.

