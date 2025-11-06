India vs Australia 4th T20: आता शुभमन गिलच्या फॉर्मची प्रतीक्षा; भारत-ऑस्ट्रेलिया आज चौथा टी-२० सामना, आघाडीसाठी प्रयत्न

कॅरारा (गोल्ड कोस्ट) : उपकर्णधार म्हणून संघात स्थान असलेल्या शुभमन गिलला आता संघासाठी योगदान देण्याची वेळ आली आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथा टी-२० सामना उद्या गुरुवारी (ता. ६) होत आहे. मालिका बरोबरीत असल्यामुळे आघाडीसाठी दोन्ही संघ गोल्डकोस्टमध्ये प्रयत्न करताना दिसणार आहेत..AUS vs IND: जरा इकडे ये ऐक... विराट कोहलीने कॅप्टन शुभमन गिलला हात धरून मागे खेचलं अन् मग...; Video Viral.मालिका १-१ अशा बरोबरीत आहे आणि ऑस्ट्रेलियाचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जॉश हेझलवूड संघात नसल्याचा फायदा भारताला तिसऱ्या सामन्यात झाला होता. १८६ धावांचे लक्ष्य पार करता आले होते; पण यात गिलचा वाटा अवघ्या १५ धावांचा होता. आता पुढच्या दोन्ही सामन्यांत ट्रॅव्हिस हेड खेळणार नाही. ॲशेस मालिकेच्या तयारीसाठी तो शेफिल्ड शील्ड स्पर्धा खेळणार आहे. हेझलवूड आणि हेड ऑस्ट्रेलियाचे हे दोन खंदे खेळाडू नसताना भारताच्या विजयाची शक्यता वाढली आहे..तिसऱ्या सामन्यात अखेर भारतीय संघ व्यवस्थापनाला योग्य समतोल साधता आला. आठव्या क्रमांकापर्यंत अष्टपैलू खेळाडू असताना अर्शदीप सिंगसारख्या हुकमी गोलंदाजालाही खेळण्याची संधी मिळाली, असे सर्व सुरळीत होत असताना गिलचा फॉर्म मात्र चिंता करणारा आहे. गेल्या सहा सामन्यांत मिळून त्याला अर्धशतक करता आलेले नाही. खोलवर टप्प्याचा आणि हलक्या प्रमाणात स्विंग होणाऱ्या चेंडूवर गिल अडचणीत सापडत आहे..दुसऱ्या बाजूला अभिषेक शर्मा टी-२० मधील क्रमवारीतील आपल्या अव्वल स्थानाला न्याय देणारी फलंदाजी करीत आहे. तीनपैकी एका सामन्यात अर्धशतक आणि इतर दोन सामन्यांत झंझावाती सुरुवात त्याने केलेली आहे. गिलला आता आठवड्यानंतर व्हाईट बॉलवरून रेड बॉलवर ट्रॅक बदलायचा आहे. मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळण्यापूर्वी बॅटमधून धावा होणे गिलसाठी महत्त्वाचे आहे..कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पहिल्या सामन्यात शानदार फलंदाजी केली; पण त्याला सातत्य राखता आलेले नाही. मायदेशात होणारी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा काही महिन्यांवर आलेली असताना सूर्यकुमारच्या फलंदाजीत सातत्य येणे महत्त्वाचे आहे..ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची ही मालिका संपल्यानंतर सूर्यकुमार दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात होणाऱ्या मालिकेत खेळणार आहे. यादरम्यान तो रणजी सामन्यात पुद्दुचेरीविरुद्धच्या लढतीत खेंळण्याची शक्यता आहे..जसप्रीत बुमरा संघात असतानाही अर्शदीपने संधी मिळताच तिसऱ्या सामन्यात प्रभाव पाडला होता. त्याच वेळी आता हुकमी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवला मायदेशातील कसोटी मालिकेच्या सरावासाठी भारतात पाठवले आहे. भारतीय संघ व्यवस्थापन अर्शदीप आणि कुलदीप यांना एकत्रितपणे सहसा.IND vs WI 2nd Test Live: कर्णधारपदाची सवय झाली आहे! Shubman Gill चा विंडीजच्या खांद्यावरून ऑस्ट्रेलियावर निशाणा, म्हणाला....खेळवत नाही. तिसऱ्या सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरने फलंदाजीतील आपली उपयुक्तता सिद्ध केली. त्याच्या २३ चेंडूंतील ४९ धावांमुळे भारताला मोठे आव्हान पार करता आले होते.आता ट्रॅव्हिस हेड खेळणार नसल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी कर्णधार मिचेल मार्श आणि टीम डेव्हिड यांच्यावर अवलंबून असेल. मॅथ्यू शॉर्टला सलामीला पाठवले जाऊ शकते. गोलंदाजीत ऑस्ट्रेलियाची बाजू काहीशी कमकुवत वाटत आहे. बेन द्वारशुईस किंवा माहिल बिअर्डमन यापैकी एकाला सिन ॲबॉटऐवजी संधी मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.