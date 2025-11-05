Cricket

IND vs AUS T20I : भारत-ऑस्ट्रेलिया पुढचा सामना केव्हा? जाणून घ्या तारीख, ठिकाण, वेळ अन् live streaming details

INDIA VS AUSTRALIA T20I COMPLETE SCHEDULE: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील ट्वेंटी-२० मालिकेचा पुढचा सामना क्रिकेटप्रेमींसाठी मोठा सोहळा ठरणार आहे. दोन्ही संघ सध्या शानदार फॉर्ममध्ये असून मालिकेतील प्रत्येक सामना रोमांचक ठरत आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया पुढचा टी२० सामना केव्हा, कुठे आणि किती वाजता होणार? हे जाणून घेणं चाहत्यांसाठी महत्त्वाचं आहे.
Check India vs Australia T20I 2025 full schedule

Check India vs Australia T20I 2025 full schedule

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Australia next T20 match date and venue 2025 : भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकला आणि आता क्रिकेट चाहत्यांचे सर्व लक्ष भारत-ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी-२० मालिकेकडे वळले आहे. भारतीय संघाने तिसरी लढत जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. त्यामुळेच चौथ्या ट्वेंटी-२० बाजी मारून कोणता संघ मालिकेत आघाडी घेतो, याची उत्सुकता आहे. सूर्यकुमार यादवच्या ( Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखाली भारतीय संघ मालिका विजयासाठी कसून सराव करतोय. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातली चौथी ट्वेंटी-२० लढत ६ नोव्हेंबरला गोल्ड कोस्ट स्टेडियमवर होणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ind vs aus
ind vs aus matches
Surya kumar Yadav
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com