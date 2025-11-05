IND vs AUS T20I : भारत-ऑस्ट्रेलिया पुढचा सामना केव्हा? जाणून घ्या तारीख, ठिकाण, वेळ अन् live streaming details

India vs Australia next T20 match date and venue 2025 : भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकला आणि आता क्रिकेट चाहत्यांचे सर्व लक्ष भारत-ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी-२० मालिकेकडे वळले आहे. भारतीय संघाने तिसरी लढत जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. त्यामुळेच चौथ्या ट्वेंटी-२० बाजी मारून कोणता संघ मालिकेत आघाडी घेतो, याची उत्सुकता आहे. सूर्यकुमार यादवच्या ( Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखाली भारतीय संघ मालिका विजयासाठी कसून सराव करतोय. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातली चौथी ट्वेंटी-२० लढत ६ नोव्हेंबरला गोल्ड कोस्ट स्टेडियमवर होणार आहे. .IND vs AUS मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला. भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना धावांचा डोंगर उभा केला होता, परंतु पावसाने खोडा घातला. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने सहज विजय मिळवू मालिकेत आघाडी घेतली. भारताच्या युवा खेळाडूंनी तिसऱ्या सामन्यात पुनरागमन करताना विजयासह मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. भारताने हा सामना पाच विकेट्स राखून जिंकला होता. या सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरने ४९ धावांची नाबाद खेळी केली होती. .एबी डिव्हिलियर्स, ऐकतोस ना! प्लीज मला मदत कर... सूर्यकुमार यादवची आफ्रिकेच्या दिग्गजाला विनंती; म्हणाला, माझं करियर वाचव...चौथा ट्वेंटी-२० सामना भारतीय वेळेनुसार १:४० वाजता सुरू होणार आहे आणि याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network आणि JioDisney+ Hotstar वर केले जाणार आहे. त्यानंतर पाचवा आणि शेवटचा सामना ८ नोव्हेंबरला सिडनी खेळवला जाईल. .India vs Australia T20 series: Full squadsभारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर .Vaibhav Suryavanshi : ९ चौकार, ४ षटकार... वैभवची ९३ धावांची वादळी खेळी; भारत अ संघात मिळाली संधी.ऑस्ट्रेलियन संघ - मिचेल मार्श, झेव्हियर बार्टलेट, माहली बीअर्डमन, टीम डेव्हिड, बेन डॉरशूईस, नॅथन एलिस, जॉश हेझलवूड, जॉश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मिचेल ओवेन, जॉश फिलिपे, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिसक, अॅडम झम्पा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.