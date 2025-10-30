Cricket

INDW vs AUSW Semifinal: ऑस्ट्रेलियाने जिंकला टॉस! शफली वर्माचे पुनरागमन, भारतीय संघात ३ बदल, पाहा Playing XI

Women's World Cup 2025 Semi-Final IND vs AUS Playing XI: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना होत आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल झाले आहेत.
INDW vs AUSW Semifinal: ऑस्ट्रेलियाने जिंकला टॉस! शफली वर्माचे पुनरागमन, भारतीय संघात ३ बदल, पाहा Playing XI
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकली आहे.

  • भारतीय संघात शफाली वर्मा, ऋचा घोष आणि क्रांती गौडचे पुनरागमन झाले आहे.

  • ऑस्ट्रेलियासाठी एलिसा हेलीचे पुनरागमन झाले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
Shafali Verma
ind vs aus
Australia Women
India Women Cricket Team
cricket news today
Australia Women vs India Women
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com