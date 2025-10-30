INDW vs AUSW Semifinal: ऑस्ट्रेलियाने जिंकला टॉस! शफली वर्माचे पुनरागमन, भारतीय संघात ३ बदल, पाहा Playing XI

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकली आहे. भारतीय संघात शफाली वर्मा, ऋचा घोष आणि क्रांती गौडचे पुनरागमन झाले आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी एलिसा हेलीचे पुनरागमन झाले आहे. .भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघात गुरुवारी (३० ऑक्टोबर) महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य सामना खेळवला जात आहे. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर हा सामना होत असून या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ २ नोव्हेंबर रोजी अंतिम सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळणार आहे. ऑस्ट्रेलिया गतविजेता संघ असून ते त्यांची ट्रॉफी राखण्याच्या हेतूने मैदानात उतरलेत, तर मायदेशात खेळणारा भारतीय संघ पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप नावावर करण्याच्या हेतूने मैदानात उतरला आहे. आता या दोन संघातील कोणत्या संघाचे स्वप्न यंदा गुरुवारी संपणार हे या सामन्यानंतर समजेल..Women's World Cup 2025: दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच मिळवलं फायनलचं तिकीट! इंग्लंडचा सेमीफायनलमध्ये उडवला धुव्वा.या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल झाला आहे. भारताची प्रतिका रावल दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये शफाली वर्माचे पुनरागमन झाले आहे. ती बरोबर एक वर्षाने भारतासाठी वनडे सामना खेळताना दिसणार आहे. याशिवाय उमा छेत्रीच्या जागेवर यष्टीरक्षक ऋचा घोषचे पुनरागमन झाले आहे. हर्लिन देओललाही विश्रांती देण्यात आली असून क्रांती गौडचे पुनरागमन झाले आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी नियमित कर्णधार एलिसा हेलीचे पुनरागमन झाले आहे. ती दुखापतीमुळे शेवटच्या दोन सामन्यांना मुकली होती. ती चांगल्या फॉर्ममध्ये असून साखळी फेरीत तिने भारताविरुद्ध १४२ धावांची खेळी केली होती..प्लेइंग इलेव्हन -भारत - शफाली वर्मा, स्मृती मानधना, अमनजोत कौर, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), राधा यादव, क्रांती गौड, श्री चरणी, रेणुका सिंग ठाकूरऑस्ट्रेलिया - फोबी लिचफिल्ड, एलिसा हिली (कर्णधार/यष्टीरक्षक), एलिस पेरी, बेथ मूनी, अॅनाबेल सदरलँड, अॅश्ले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट.दरम्यान, या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे. नवी मुंबईत गेल्या काही दिवसात पाऊस झाला आहे. याच मैदानातील भारताचा बांगलादेशविरुद्धचा अखेरचा साखळी सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. पण या उपांत्य सामन्यासाठी राखीव दिवस असणार आहे. त्यामुळे जर आज हा सामना पूर्ण झाला नाही, तर तो शुक्रवारी पूर्ण केला जाऊ शकतो..World Cup 2025: भारत - ऑस्ट्रेलिया सेमीफायनलसाठी नवी मुंबईचं स्टेडियम हाउसफुल; पण पाऊस घालणार खोडा?.ऑस्ट्रेलिया संघ या स्पर्धेतील अपराजित संघ आहे. त्यांनी ७ सामन्यांपैकी ६ सामने जिंकले आहेत. त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. भारताने साखळी फेरीतील ७ पैकी ३ सामने जिंकले आहेत, तर ३ सामने पराभूत झाले आहेत. एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाने साखळी फेरीत भारताला पराभूत केले आहे. त्यामुळे आता भारताला या पराभवाचा वचपा काढून तिसऱ्यांदा अंतिम सामना गाठण्याची संधी आहे, ऑस्ट्रेलिया त्यांची लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.