IND vs AUS : भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीच्या लढतीवर पावसाचं सावट! सामना न झाल्यास काय होणार? राखीव दिवस आहे का?

India vs Australia Women's World Cup semi-final clash : भारतीय महिला संघाचा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील शेवटचा साखळी सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला. बांगलादेशविरुद्धच्या या लढतीनंतर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला गेला. आता हरमनप्रीत कौरचा संघ उपांत्य फेरीत गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा सामना करणार आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह इंग्लंड व दक्षिण आफ्रिका यांनीही उपांत्य फेरीत धडक दिली आहे. नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर ३० ऑक्टोबरला IND vs AUS Semi Final सामना होणार आहे. पण, त्या सामन्यावर पावसाचं सावट आहे आणि हा पाऊस टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवणारा ठरू शकतो. .बदलत्या हवामानामुळे ऑक्टोबर संपायला आला तरीही पाऊस धुमाकूळ घालतोय आणि गुरुवारी होणाऱ्या लढतीतही पावसाची शक्यता आहे. आयसीसीने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यासाठी राखीव ( reserve day ) दिवस ठेवलेला आहे. त्यामुळे गुरुवारी पावसाच्या व्यत्ययामुळे सामना न झाल्यास तो शुक्रवारी पूर्ण केला जाईल. पण, तुर्तास नवी मुंबईत गुरुवारी पावसाची शक्यता ही ६९% वर्तवली गेली आहे..World Cup 2025: टीम इंडियाला धक्का! सेमीफायनलपूर्वी प्रतिका रावल जखमी, चालू सामन्यात सोडावं लागलं मैदान; BCCI ने दिले अपडेट्स.बाद फेरीचे सामने पावसामुळे न झाल्यास काय?भारत-ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका या लढती ठरलेल्या दिवशी पावसामुळे न झाल्यास राखीव दिवसाचा पर्याय आहे. पण, त्याही दिवशी निकाल लागू न शकल्यास साखळी फेरीत गुणतालिकेत वरचढ असलेल्या संघाना अंतिम फेरीत प्रवेश मिळेल. भारत-ऑस्ट्रेलिया लढतीबाबत बोलायचे झाल्यास, जर हा सामना रद्द झाला तर तालिकेत टॉपर असलेला ऑस्ट्रेलियाचा संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल. इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका यांच्याबाबतीत इंग्लंडचा संघ ११ गुणांसह वरचढ आहे. मात्र, फायनलचा सामन्यातही हिच परिस्थिती राहिल्यास दोन्ही संघांना संयुक्त जेतेपद दिले जाईल. उपांत्य फेरीचा सामना टाय झाल्यास सुपर ओव्हर खेळवली जाईल आणि फायनलमध्येही हेच होईल. .निर्धारित दिवशी सामना पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. आवश्यक असल्यास षटकांची संख्या कमी करून सामना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र, निर्धारित दिवशी सामन्याचे किमान आवश्यक षटके टाकता आली नाहीत, तर सामना 'राखीव दिवशी' पूर्ण केला जाईल. जर सामना सुरू झाल्यानंतर पावसामुळे व्यत्यय आला आणि षटके कमी करून खेळ पुन्हा सुरू झाला, पण पुढील खेळ शक्य झाला नाही, तर सामना राखीव दिवशी त्याच टप्प्यावरून, म्हणजे ज्या चेंडूवर खेळ थांबला होता तिथूनच पुन्हा सुरू केला जाईल. .Women's World Cup 2025: आता रंगणार सेमीफायनलचा थरार! कोण कोणाला भिडणार? कुठे अन् कधी पाहाणार सामने, वाचा एका क्लिकवर.उदाहरण १: १९ षटकांनंतर पावसामुळे खेळ थांबला. त्यानंतर षटके कमी करून ४६ षटकांचा सामना ठरवण्यात आला आणि खेळ पुन्हा सुरू होणार असतानाच पुन्हा पाऊस आला व सामना त्या दिवशी रद्द करण्यात आला. या परिस्थितीत सामना 'राखीव दिवशी' मूळ ५० षटकांच्या स्वरूपात सुरू केला जाईल. अर्थात, राखीव दिवशी हवामानानुसार षटके पुन्हा कमी करता येतील.उदाहरण २: पहिल्या उदाहरणाप्रमाणेच सामना ५० षटकांचा सुरू झाला आणि १९ षटकांनंतर पावसामुळे व्यत्यय आला. नंतर सामना ४६ षटकांवर कमी करण्यात आला आणि खेळ पुन्हा सुरू झाला. पण एक षटक झाल्यानंतर पुन्हा पाऊस आला आणि सामना थांबवावा लागला. या वेळी सामना 'राखीव दिवशी' सुरू करताना सुधारित ४६ षटकांच्या स्वरूपातच सुरू केला जाईल. राखीव दिवशी आवश्यक असल्यास षटके आणखी कमी करता येतील.