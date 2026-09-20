IND W vs BAN W: भारताने टॉस जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय; बांगलादेशविरुद्ध सेमीफायनलसाठी अशी आहे टीम इंडियाची Playing XI

IND W vs BAN W: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील महिला क्रिकेटच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. भारत आणि बांगलादेश महिला संघ आमनेसामने आहेत. हा सामना कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघ या सामन्यात मैदानात उतरला आहे. अंतिम सामन्यात स्थान मिळवण्यासाठी भारतासमोर बांगलादेशचे आव्हान आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ सुवर्णपदकासाठीच्या अंतिम सामन्यात खेळणार आहे, तर पराभूत होणाऱ्या संघाला कांस्यपदकासाठी सामना खेळावा लागेल..भारतीय संघाने याआधी उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानचा आठ विकेट्सने पराभव केला होता. त्या सामन्यात युवा फिरकीपटू श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी करत १० धावांत चार विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यातही तिच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे..भारताची प्लेइंग इलेव्हनस्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), गुनालन कमलिनी, दीप्ती शर्मा, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड.बांगलादेशची प्लेइंग इलेव्हनदिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (यष्टीरक्षक/कर्णधार), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शांजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, सुल्ताना खातून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.