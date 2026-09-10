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Asia Cup Semifinal: भारत-बांगलादेश फायनलच्या तिकीटासाठी भिडणार! सामना कधी आणि कुठे पाहायचा? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स

India Women vs Bangladesh Women, Live Streaming: महिलांच्या आशिया करंडक स्पर्धेत भारत आणि बांगलादेश संघात उपांत्य सामना आज होणार आहे. हा सामना किती वाजता आणि कुठे पाहू शकतो जाणून घ्या.
Asia Cup Semi-Final, India Women vs Bangladesh Women Semifinal

Asia Cup Semi-Final, India Women vs Bangladesh Women Semifinal

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Asia Cup Semi-Final, India Women vs Bangladesh Women Semifinal: महिलांच्या आशिया करंडक स्पर्धेत सहा वर्षांपूर्वी अंतिम सामन्यात बांगलादेशकडून भारताचा पराभव झाला असला, तरी यंदाच्या स्पर्धेत आज (१० सप्टेंबर) होत असलेल्या उपांत्य सामन्यात हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाचे पारडे जड आहे.

बांगलादेशमध्ये झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर भारत आणि बांगलादेशचे राजनैतिक संबंध ताणलेले आहेत. त्याचे पडसाद क्रिकेटच्या मैदानावरही उमटले आहेत. त्यामुळे आजचा सामना त्याला अपवाद ठरण्याची शक्यता कमी आहे.

Asia Cup Semi-Final, India Women vs Bangladesh Women Semifinal
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