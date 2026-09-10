Asia Cup Semifinal: भारत-बांगलादेश फायनलच्या तिकीटासाठी भिडणार! सामना कधी आणि कुठे पाहायचा? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स

Asia Cup Semi-Final, India Women vs Bangladesh Women Semifinal: महिलांच्या आशिया करंडक स्पर्धेत सहा वर्षांपूर्वी अंतिम सामन्यात बांगलादेशकडून भारताचा पराभव झाला असला, तरी यंदाच्या स्पर्धेत आज (१० सप्टेंबर) होत असलेल्या उपांत्य सामन्यात हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाचे पारडे जड आहे. बांगलादेशमध्ये झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर भारत आणि बांगलादेशचे राजनैतिक संबंध ताणलेले आहेत. त्याचे पडसाद क्रिकेटच्या मैदानावरही उमटले आहेत. त्यामुळे आजचा सामना त्याला अपवाद ठरण्याची शक्यता कमी आहे. .Women’s Asia Cup 2026: टीम इंडिया जिंकली तर पुन्हा होणार ‘ट्रॉफी ड्रामा’? मोहसिन नकवी फायनलमध्ये येणार, गेल्या वर्षाची आठवण ताजी.भारतीय पुरुषांचा बांगलादेश दौरा याच कारणामुळे वारंवार पुढे ढकलला जात आहे. पाकिस्तानप्रमाणेच भारतीय संघ बांगलादेशविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळण्यास उत्सुक नाही. आजच्या सामन्यात दोन्ही संघांची तुलना करता भारतीय संघ अधिक वरचढ आहे. भारताने गटातील सर्व सामने मोठ्या फरकाने जिंकले आहेत. पाकिस्तानला अवघ्या ५५ धावांत गुंडाळून भारताने आपली मक्तेदारी दाखवून दिली आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशला साखळी सामन्यात श्रीलंकेकडून पराभव स्वीकारावा लागला आहे..भारतीय फलंदाजांना एकत्रितपणे अजूनही पूर्ण क्षमतेनुसार खेळ करता आलेला नसला, तरी स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांनी धडाकेबाज फलंदाजी केली आहे. स्मृतीने हाँगकाँगविरुद्ध ६४ चेंडूंत १२४ धावांची वेगवान शतकी खेळी साकारून आपला दरारा दाखवून दिला आहे. स्मृतीची साथीदार शेफाली वर्मा ही महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वांत जलद आणि सर्वांत कमी वयात तीन हजार धावांचा टप्पा पार करणारी फलंदाज ठरली आहे. स्मृती आणि शेफाली पॉवरप्लेचा जास्तीत जास्त फायदा उठवत आहेत..दुबईतील खेळपट्टी संथ आहे आणि चेंडू जुना झाल्यानंतर फलंदाजी करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे मधल्या फळीतील हरमनप्रीत कौर आणि रिचा घोष या आक्रमक शैलीच्या फलंदाजांना त्यांच्या क्षमतेनुसार योगदान देणे आव्हानात्मक ठरत आहे, मात्र आता बाद फेरीचे सामने असल्यामुळे या दोन्ही अनुभवी फलंदाज अधिक दक्ष राहतील.गोलंदाजीत भारतीयांनी मोठा दरारा निर्माण केला आहे. टी-२० प्रकारात सर्वाधिक विकेट मिळवणारी गोलंदाज ठरलेली दीप्ती शर्मा कमालीची प्रभावी ठरत आहे. राधा यादव तसेच श्री चरणी या भारताच्या फिरकी त्रिकुटामुळे प्रतिस्पर्धी फलंदाजांवर दबाव निर्माण होत आहे..IND vs PAK: भारताविरुद्धच्या सामन्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधाराला ICC कडून शिक्षा! शफाली वर्माला सेंडऑफ देणं पडलं महागात.भारतीयांच्या तुलनेत बांगलादेशचा उपांत्य फेरीपर्यंतचा प्रवास अडखळत झाला आहे. अखेरच्या साखळी सामन्यात संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध त्यांनी ३४ धावांनी विजय मिळवला असला, तरी त्यांची अवस्था एकवेळ सहा बाद ५५ अशी झाली होती. शरमिन अख्तरच्या फलंदाजीमुळे त्यांना अखेर विजय मिळवता आला.भारत सर्वाधिक वेळा विजेतामहिलांच्या आशिया करंडक स्पर्धेत भारताने सात वेळा विजेतेपद मिळवले आहे, तर बांगलादेश आणि श्रीलंका यांनी प्रत्येकी एकदा हा करंडक उंचावला आहे.भारत विरुद्ध बांगलादेश उपांत्य सामन्याचा तपशीलसामन्याची वेळ : रात्री ८ पासूनठिकाण : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमथेट प्रक्षेपण : सोनी नेटवर्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.