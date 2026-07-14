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IND vs ENG, 1st ODI: विराट कोहलीचे पुनरागमन, तर बुमराह तब्बल ९६८ दिवसांनी वनडेत परतला; कशी आहे भारत-इंग्लंडची Playing XI

England vs India 1st ODI, Toss & Playing XI: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील वनडे मालिकेला आजपासून सुरुवात झाली असून पहिल्या सामन्यासाठी विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराहचे संघात पुनरागमन झाले आहे.
Virat Kohli - Jasprit Bumrah | England vs India 1st ODI

Virat Kohli and Jasprit Bumrah in Team India during the IND vs ENG 1st ODI Playing XI announcement

Sakal

Pranali Kodre
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England vs India 1st ODI Playing XI: भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्ध टी२० मालिकेच ४-० असा पराभव स्वीकारावा लागला. यानंतर आता या दोन संघात वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. या वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज (मंगळवार, १४ जुलै) खेळवला जात आहे.

हा सामना बर्मिंगहॅममधील एजबस्टन येथे खेळवला जात आहे. ही मालिका पुढच्यावर्षी होणार्‍या २०२७ वर्ल्ड कपच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची असल्याचे मत भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने मांडले आहे.

Virat Kohli - Jasprit Bumrah | England vs India 1st ODI
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