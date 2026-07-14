IND vs ENG, 1st ODI: विराट कोहलीचे पुनरागमन, तर बुमराह तब्बल ९६८ दिवसांनी वनडेत परतला; कशी आहे भारत-इंग्लंडची Playing XI

England vs India 1st ODI Playing XI: भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्ध टी२० मालिकेच ४-० असा पराभव स्वीकारावा लागला. यानंतर आता या दोन संघात वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. या वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज (मंगळवार, १४ जुलै) खेळवला जात आहे. हा सामना बर्मिंगहॅममधील एजबस्टन येथे खेळवला जात आहे. ही मालिका पुढच्यावर्षी होणार्या २०२७ वर्ल्ड कपच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची असल्याचे मत भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने मांडले आहे. .IND vs ENG, ODI: विराट कोहली अन् गौतम गंभीर यांच्यात पुन्हा वाजलं? सरावावेळी दोघांचीही 'हाताची घडी अन् तोंडावर बोट'.या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम गोलंदाजीसाठी उतरतील. भारताच्या संघात विराट कोहली (Virat Kohli), शिवम दुबे (Shivam Dube) आणि जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) यांचे वनडे संघात पुनरागमन झाले आहे. विशेष म्हणजे विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि जसप्रीत बुमराह भारताकडून २०२३ वनडे वर्ल्ड कपनंतर पहिल्यांदाच एकत्र वनडेत खेळताना दिसणार आहे. बुमराह २०२३ वनडे वर्ल्ड कपनंतर पहिल्यांदा वनडे सामना खेळत आहे. त्यामुळे त्याचे ९६८ दिवसांनी पुनरागमन झाले आहे. .इंग्लंडने सामन्याच्या एक दिवसआधीच प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली होती. त्यांच्याकडून सलामीसाठी जेकॉब बेथल आणि बेन डकेट यांना संधी देण्यात आली आहे, तर जॉस बटलर मधल्या फळीत खेळेल. याशिवाय आदिल राशिद, लियाम डावसन, जोफ्रा आर्चर असे खेळाडूही संघात आहेत. .प्लेइंग इलेव्हनभारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णाइंग्लंड - जेकॉब बेथल, बेन डकेट, जो रुट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जॉस बटलर, सॅम करन, विल जॅक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डावसन, जोश टंग, आदिल राशिद.IND vs ENG: ९६८ दिवसांचा दुष्काळ संपला! रोहित, विराट आणि बुमराह विश्वचषक फायनलनंतर पहिल्यांदाच एकत्र वनडे खेळणार; कोहलीचा ३०० वा डाव!.दरम्यान, टी२० संघाचे अपयश मागे टाकून भारताचा वनडे संघ मालिकेत वर्चस्व राखण्यासाठी उत्सुक असेल, तर इंग्लंडही टी२० मालिकेची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करेल.भारत आणि इंग्लंड संघात आत्तापर्यंत ११० वनडे सामने खेळले आहेत. यातील ६१ सामने भारताने आणि इंग्लंडने ४४ सामने जिंकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.