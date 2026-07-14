IND vs ENG, ODI: विराट कोहली अन् गौतम गंभीर यांच्यात पुन्हा वाजलं? सरावावेळी दोघांचीही 'हाताची घडी अन् तोंडावर बोट'

IND vs ENG ODI marathi news: भारतीय वनडे संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून आजपासून (मंगळवार, १४ जुलै) तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकेतून विराट कोहली (Virat Kohli) देखील पुनरागमन करत आहे, तसेच रोहित शर्माही या मालिकेचा भाग असल्याने ते आकर्षणाचे केंद्रबिंदु आहेत. भारतीय संघ (Team India) या मालिकेसाठी गेल्या काही दिवसांपासून सराव करत आहे. मात्र यादरम्यानच अशीही माहिती मिळत आहे की विराट आणि भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) यांच्यात काहीतरी मतभेद असल्याची शक्यता आहे. त्यांनी एकमेकांसोबत संवाद टाळला आहे. .IND vs ENG: एक मालिका अन् ७ विक्रमांवर नजर... विराट कोहलीकडे सचिन-द्रविडला मागे टाकण्याची सुवर्णसंधी.टाइम्स नाऊने दिलेल्या वृत्तानुसार गौतम गंभीर सराव सत्रादरम्यान अनेक खेळाडूंशी संवाद साधत होता. त्याने सिनियर खेळाडू रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल यांच्याशीही चर्चा केली. मात्र तो विराट कोहलीशीही बोलताना दिसलेला नाही. विराट कोहलीने नेट्समध्ये सराव केला होता, पण त्यावेळी भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक आधी विराट कोहलीशी बोलले आणि मग त्यांनी गंभीरसोबत वेगळी चर्चा केली. मात्र विराट आणि गंभीर यांचे थेट संभाषण झालेले नाही..त्यामुळे आता पुन्हा एकदा त्यांच्यातील वादाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. विराट आणि गंभीर यांचं नातं नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. अनेकदा त्यांच्यात आयपीएलदरम्यान खटकेही उडाले आहेत. तसेच गंभीर प्रशिक्षक झाल्यानंतरही त्यांच्या मतभेद असल्याची चर्चा अनेकदा झाली आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांच्यात संवाद झाला नसल्याने ही चर्चा रंगली आहे.विराट कोहलीला आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यावेळी हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो जूनमध्ये झालेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळला नव्हता. पण यानंतर आता तो तंदुरुस्त असून इंग्लंडविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज आहे. त्याच्या पुनरागमनाने भारतीय संघाची ताकद वाढली आहे..दरम्यान, या वनडे मालिकेपूर्वी इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकेत भारतीय संघाला ४-० ने पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यामुळे गंभीरवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे. इंग्लंडविरुद्ध आयर्लंडनेही दोन्ही टी२०सामन्यात भारतीय संघाला पराभूत करत व्हाईटवॉश दिला होता. या मालिकांमध्ये संजू सॅमसन आणि वैभव सूर्यवंशी यांना ज्याप्रकारे हाताळले गेले, त्यावरूनही गंभीरवर टीका होत आहे. अशात आता वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे टी२०मधील पराभवानंतर वनडेत संघाची कामगिरी कशी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..IND Vs ENG ODI: मजबूत फलंदाजी हीच जमेची बाजू; भारत-इंग्लंड यांच्यात आजपासून एकदिवसीय क्रिकेट मालिका.पहिला सामना बर्मिंगहॅमला होणार आहे. दरम्यान, २०२३ वर्ल्ड कपनंतर पहिल्यांदाच विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि जसप्रीत बुमराह एकत्र खेळताना दिसणार आहेत. तसेच भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने याआधीच स्पष्ट केले आहे की ही मालिका आगामी २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. यातून संघसंयोजनाबाबत अधिक चित्र स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.