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IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?

IND vs ENG 1st T20I Weather Update: भारत आणि इंग्लंड संघात पहिला टी२० सामना बुधवारी खेळला जाणार आहे. या सामन्यावेळी पावसाचा काय अंदाज आहे, जाणून घ्या.
India vs England T20I

India vs England T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India, 1st T20I: भारतीय संघाच्या इंग्लंड दौऱ्याला बुधवारपासून (१ जुलै) सुरुवात होत आहे. या दौऱ्यात आधी टी२० मालिका खेळली जाईल. पहिला टी२० सामना चेस्टर-ल-स्ट्रीट येथील रिव्हरसाईड ग्राऊंड येथे खेळवला जाणार आहे.

श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघासमोर आता चांगली कामगिरी करण्याचे आव्हान असेल, कारण या मालिकेपूर्वी आयर्लंडविरुद्ध भारतीय संघाला दोन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत ०-२ असा व्हाईटवॉश स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे आता भारताच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.

भारतासमोर हे अपयश मागे टाकून पुढे जाण्याचे आव्हान आहे. पण असे असतानाच या सामन्यात पावसाचीही शक्यता आहे.

India vs England T20I
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