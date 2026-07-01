IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?

England vs India, 1st T20I: भारतीय संघाच्या इंग्लंड दौऱ्याला बुधवारपासून (१ जुलै) सुरुवात होत आहे. या दौऱ्यात आधी टी२० मालिका खेळली जाईल. पहिला टी२० सामना चेस्टर-ल-स्ट्रीट येथील रिव्हरसाईड ग्राऊंड येथे खेळवला जाणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघासमोर आता चांगली कामगिरी करण्याचे आव्हान असेल, कारण या मालिकेपूर्वी आयर्लंडविरुद्ध भारतीय संघाला दोन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत ०-२ असा व्हाईटवॉश स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे आता भारताच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. भारतासमोर हे अपयश मागे टाकून पुढे जाण्याचे आव्हान आहे. पण असे असतानाच या सामन्यात पावसाचीही शक्यता आहे. .IND vs ENG 1st T20I पूर्वी अभिषेक शर्माला बसला मोठा धक्का; जसप्रीतबाबतही ICC कडून महत्त्वाचे अपडेट्स, नेमकं काय घडलंय?.पावसाची शक्यताचेस्टर-ल-स्ट्रीट येथे बुधवारी संध्याकाळी पावसाची दाट शक्यता आहे. स्थानिकवेळेनुसार संध्याकाळी ५.३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १० वाजता) सामन्याला सुरुवात होणार आहे. यादरम्यान हवामान अंदाजानुसार पावसाची शक्यता ७० ते ८० टक्के आहे. त्यामुळे या सामन्यात पावसाचा अडथळा येण्याची दाट शक्यता आहे. जर पाऊस झाला, तर सामन्यातील षटके कमी होऊ शकतात. तसेच खूप पाऊस झाला, तर सामना रद्द होण्याचीही शक्यता वाढते..वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची प्रतिक्षादरम्यान, आयर्लंडविरुद्ध १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली नव्हती, ज्याची मोठ्याप्रमाणात चर्चा झाली होती. त्यामुळे आता इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात तरी त्याचे पदार्पण होणार का असा प्रश्न आहे. याशिवाय त्याला जर संधी मिळाली, तर प्लेइंग इलेव्हनमधून कोण बाहेर होणार हा देखील मोठा प्रश्न आहे. याचे उत्तर नाणेफेकीवेळीच मिळणार आहे..इंग्लंडची प्लेइंग इलेव्हन जाहीरदरम्यान, इंग्लंडने भारताविरूद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यासाठी त्यांची प्लेइंग इलेव्हन एक दिवस आधीच जाहीर केली आहे. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या इंग्लंडच्या संघात अनेक अनुभवी खेळाडू आहेत. फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, टॉम बॅन्टनसह अष्टपैलू सॅम करन, विल जॅक्स आहेत. गोलंदाजांमध्ये आदिल राशिद, लियाम डावसन, ल्युक वूड आहेत.इंग्लंडची प्लेइंग इलेव्हनफिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकब बेथल, टॉम बॅन्टन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डावसन, साकिब मेहमूद, आदिल राशिद, ल्युक वूड..IND vs ENG 1st T20I: भारत-इंग्लंड मॅच नक्की कुठे पाहायची, Sony की Star Sports? चाहते कन्फ्युज; JioHotstar वाल्याचं काय? .आमने-सामनेभारत आणि इंग्लंड हे दोन्ही संघ आत्तापर्यंत ३० टी२० सामने एकमेकांविरुद्ध खेळले आहेत. यातील १८ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर १२ सामने इंग्लंडने जिंकले आहेत. त्यामुळे आत्तापर्यंत टी२० मध्ये तरी भारताचे पारडे जड राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.