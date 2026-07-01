IND vs ENG 1st T20I पूर्वी अभिषेक शर्माला बसला मोठा धक्का; जसप्रीतबाबतही ICC कडून महत्त्वाचे अपडेट्स, नेमकं काय घडलंय?

Abhishek Sharma loses top spot in ICC T20I rankings: भारत-इंग्लंड यांच्यातल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला आजपासून सुरुवात होतेय. चेस्टर ली स्ट्रीटवर भारतीय वेळेनुसार रात्री १० वाजता पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्याला सुरूवात होणार आहे. आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या मानहानिकारक पराभवातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला इंग्लंडविरुद्ध मैदान गाजवावे लागणार आहे. अशात भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याला मोठा धक्का बसला आहे. अभिषेकने ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमवारीतील नंबर वन स्थान गमावले आहे आणि भारतातच इशान किशन ( Ishan Kishan No. 1) अव्वल स्थानावर विराजमान झाला आहे..इशान किशनने सातत्य दाखवून ट्वेंटी-२० क्रमवारीतील नंबर वन स्थान नाववर केले. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत इशानने जवळपास २०० च्या स्ट्राईक रेटने ३१७ धावा केल्या होत्या आणि त्यात पाकिस्तानविरुद्ध त्याने सामनावीर पुरस्कारही पटकावला होता. अभिषेक मागील १२ महिने नंबर वन स्थानावर होता, परंतु आता इशानने ती जागा घेतली आहे. विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव यांच्यानंतर ट्वेंटी-२०त नंबर वन फलंदाज बनणारा तो चौथा भारतीय ठरला आहे..५ सामने, ३० चौकार, २९ षटकार अन् ३५५ धावा... Vaibhav Sooryavanshi ची इंग्लंडमधील कामगिरी भारताला विचार करायला लावणारी...इशान ( ८७६) व अभिषेक ( ८६९) यांच्यात फक्त ७ गुणांचा फरक आहे. आयर्लंडच्या लोर्कन टकरने चार स्थानांच्या सुधारणेसह ७७ व्या आणि रॉस एडर सहा स्थानांच्या सुधारणेसह ८४व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. टॉप टेनमध्ये तिलक वर्मा सहाव्या क्रमांकावर कायम आहे, तर माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव ७ वरून आठव्या क्रमांकावर घसरला आहे. या चौघांशिवाय टॉप २० मध्ये भारताचे अन्य फलंदाज नाही..गोलंदाजी विभागात मॅथ्यू हम्फ्रेय्स २५ व्या स्थानावर आला आहे, भारताच्या वरुण चक्रवर्थीची तिसऱ्या क्रमांकावर, तर जसप्रीत बुमराहची सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. अर्शदीप सिंग व अक्षर पटेल अनुक्रमे १५ व १९ व्या क्रमांकावर कायम आहेत. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये हार्दिक पांड्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर शिवम दुबे तीन स्थानांच्या सुधारणेसह सातव्या क्रमांकावर आला आहे..Hardik Pandya Trade: हार्दिकसाठी CSKसह एकूण ७ फ्रँचायझींमध्ये चुरस; दोनच संघ ज्यांना Mumbai Indians च्या कर्णधारामध्ये नाही रस.कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेड अव्वल फलंदाज बनला आहे, हॅरी ब्रूक (दुसऱ्या क्रमांकावर) आणि जो रूट (दोन स्थानांनी घसरून तिसऱ्या क्रमांकावर) हे न्यूझीलंडविरुद्धच्या नॉटिंगहॅम कसोटीत प्रभावी कामगिरी करू शकले नाहीत. कसोटी गोलंदाजांमध्ये जसप्रीत बुमराहने अव्वल स्थान पटकावले असून, न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.