IND vs ENG 1st T20I: भारत-इंग्लंड मॅच नक्की कुठे पाहायची, Sony की Star Sports? चाहते कन्फ्युज; JioHotstar वाल्याचं काय?

Where to watch India vs England 1st T20I live: आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत ०-२ अशा पराभवाच्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी टीम इंडिया तयार झाली आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेल आजपासून सुरूवात होत आहे आणि श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची पुन्हा कसोटी लागणार आहे. आयर्लंडविरुद्ध खराब कामगिरीमुळे भारतीय संघावर टीका होत आहे आणि त्या मालिकेत वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी न दिल्याने, आधीच रोषाचा सामना करावा लागत आहे. अशात IND vs ENG मालिका नेमकी कोणत्या चॅनेलवर पाहायला मिळेल, हा पेच चाहत्यांसमोर आले..टी२० मालिका१ जुलै - पहिला टी२० सामना, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. १० वा.)४ जुलै - दुसरा टी२० सामना, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)७ जुलै - तिसरा टी२० सामना, नॉटिंगघम (रा. १० वा.)९ जुलै - चौथा टी२० सामना, ब्रिस्टोल (रा. १० वा.)११ जुलै - पाचवा टी२० सामना, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.)वनडे मालिका१४ जुलै - पहिला वनडे सामना, बर्मिंगघम (दु. ३.३० वा.)१६ जुलै - दुसरा वनडे सामना, कार्डिफ (संध्या. ५.३० वा.)१९ जुलै - तिसरा वनडे सामना, लॉर्ड्स (दु. ३.३० वा).IND vs ENG 1st T20I पूर्वी अभिषेक शर्माला बसला मोठा धक्का; जसप्रीतबाबतही ICC कडून महत्त्वाचे अपडेट्स, नेमकं काय घडलंय?.England T20I squad vs India - हॅरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जॉस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सॅम कुरन, लाएम डॉसन, विल जॅक्सस साकीब महमूद, आदील राशिद, फिल सॉल्ट, जॉश टंग, ल्युक वूड India T20I squad vs England - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.India ODI squad vs England - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रारWhen to watch India vs England first T20I?भारत- इंग्लंड यांच्यातला पहिला सामना आज भारतीय वेळेनुसार रात्री १० वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना चेस्टर ली स्ट्रीटच्या रिव्हरसाईड ग्राऊंडवर खेळवला जाईल..IND vs ENG 1st T20I : वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण नाहीच, संजू सॅमसन संघात कायम; पहिल्या ट्वेंटी-२०साठी भारताची संभाव्य Playing XI.Where to watch the live telecast of the India vs England 1st T20I?या सामन्याने थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network वर केले जाणार आहे. पण, SonyLIV व JioHotstar app आणि websiteवरही हा सामना पाहता येणार आहे. त्यामुळे जिओ हॉस्टस्टार वाल्यांना निराश होण्याचे कारण नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.