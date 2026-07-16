IND vs ENG, 2nd ODI: गिलची तंदुरुस्ती अन् रोहितच्या फॉर्मवर लक्ष; इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सामना आज रंगणार

IND vs ENG 2nd ODI news: आयर्लंड व इंग्लंडविरुद्धची टी-२० मालिका गमावल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाने इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात दमदार विजय मिळवत तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी मिळवली. आता दोन देशांमध्ये उद्या (ता. १६) दुसरा एकदिवसीय सामना खेळवण्यात येणार आहे. याप्रसंगी कर्णधार शुभमन गिलची तंदुरुस्ती व अनुभवी रोहित शर्माचा फलंदाजी फॉर्म याकडे विशेष कटाक्ष असणार आहे. भारतीय संघ मालिका विजयाचा प्रयत्न करताना दिसणार आहे. .IND vs ENG: लाईव्ह मॅचमध्ये धोनीचा हटके स्वॅग! चिमुकल्या फॅनला दिली आयुष्याभरासाठी सर्वात मोठी आठवण, Video तुफान व्हायरल.क्रिकेटच्या खेळात रंग सतत बदलत असतात. याचा अनुभव भारत वि. इंग्लंड पहिला एकदिवसीय सामना बघताना आला. ज्या भारतीय संघावर सतत पराभवाची नामुष्की ओढवली होती, त्याच भारतीय संघाने इंग्लंडला शानदार खेळ करून पराभूत केले. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना भारतीय संघाने जिंकून विजयी आघाडी घेतल्याने दुसऱ्या सामन्याचे महत्त्व वाढले आहे. आता दडपण इंग्लंड संघाला जाणवणार आहे..भारतीय गोलंदाजांनी चांगल्या लयीत असलेल्या इंग्लंडच्या सात प्रमुख फलंदाजांना वेळेत बाद केले. सर्व गोलंदाजांनी मिळून १० फलंदाजांची शिकार केल्याने इंग्लंडचा धावफलक रोखला गेला, ज्याने विजयाचा मार्ग दिसू लागला. २५९ धावांचा पाठलाग करताना काही धक्के बसले तरी भारतीय अष्टपैलू खेळाडूंनी योग्य वेळी छान फलंदाजी करून विजय खेचून आणला. के. एल. राहुलच्या पुढे फलंदाजीचा क्रम मिळालेल्या वॉशिंग्टन सुंदरने जबाबदारीने फलंदाजी केली. अक्षर पटेलने तर कमाल केली. त्याच्या फलंदाजीत आत्मविश्वास आणि चांगल्या तंत्राचे मिश्रण दिसले. दोघांनी नाबाद अर्धशतके झळकावून भारताला विजयाकडे नेले. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा अपयशी ठरूनही पहिल्या सामन्यातील विजयाने भारतीय संघाचा आत्मविश्वास परतला आहे..पहिल्या सामन्यात शुभमन गिलने केलेले गोलंदाजीतील बदल खूप परिणाम साधून गेले. फलंदाजीतही शुभमन गिल ज्या सहजी गोलंदाजांना तोंड देत होता, ते बघताना सामन्याचे समालोचन करणारे माजी खेळाडू कौतुकाचे शब्द काढत होते. दुसऱ्या बाजूला इंग्लंडचा कर्णधार फलंदाजी करताना अपयशी ठरला आणि गोलंदाजी चालू असताना कर्णधार म्हणून कमी पडला. हॅरी ब्रूकने प्रमुख गोलंदाजांचा मारा लवकर संपवून टाकण्याचा खेळलेला जुगार सपशेल फेल ठरला. हॅरी ब्रूकने लावलेली क्षेत्ररचना एकेरी धाव रोखू शकत नव्हती की चांगल्या फटक्याचा चौकार थांबवू शकत होती. टी-२० सामन्यात मोठे शतक ठोकणाऱ्या जॉस बटलरच्या जागी जेकब बेथेलला सलामीला पाठवण्याचा निर्णय चुकलेला दिसला..IND vs ENG 2nd ODI: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या सामन्याची वेळ बदलली; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल मॅच.गरम हवेमुळे खेळपट्टीवर परिणामइंग्लंडमध्ये सध्या गरम हवेचे दिवस चालू असल्याचा परिणाम खेळपट्टीवर होतो आहे. माळ्यांना खेळपट्टी तयार करताना गवत जिवंत राहावे म्हणून त्याच्यातील पाण्याचा अंश कायम ठेवायला बरेच डोके लढवावे लागत आहे. सामना दुपारी १ वाजता चालू होणार आहे. तसेच सामन्याच्या दिवशी हवामान गरमच राहणार असल्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे. सामन्याच्या आदल्या दिवशी कार्डिफमध्ये फिरताना वेल्स भागातलेच काय तर अगदी पुण्यामुंबईहूनही काही क्रिकेट रसिक सामना बघायला कार्डिफला आले आहेत, असे समजले. भारत-इंग्लंड यांच्यातील दुसरी एकदिवसीय लढत सायंकाळी ५.३० वाजता सुरु होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.