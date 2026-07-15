IND vs ENG: लाईव्ह मॅचमध्ये धोनीचा हटके स्वॅग! चिमुकल्या फॅनला दिली आयुष्याभरासाठी सर्वात मोठी आठवण, Video तुफान व्हायरल

England vs India, 1st ODI, MS Dhoni Video: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात टी२० मालिकेत भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला होता, पण वनडे मालिकेची सुरुवात भारताने विजयाने केली आहे. मंगळवारी (१४ जुलै) एजबस्टनला झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडला ६ विकेट्सने पराभूत करत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. दरम्यान हा सामना सुरु असताना एका खास एन्ट्रीने सर्वांचे लक्ष वेधले. ही खास व्यक्ती म्हणजे भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनी. .IND vs ENG 2nd ODI: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या सामन्याची वेळ बदलली; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल मॅच.खरंतर सध्या धोनी कुटुंबासमवेत इंग्लंडमध्ये आहे. त्यामुळे त्याने याआधी टी२० मालिकेदरम्यानही त्याने त्याच्या वाढदिवशी ७ जुलैला झालेल्या एका टी२० सामन्यात हजेरी लावली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा तो एजबस्टनच्या स्टेडियममध्ये वनडे सामन्यादरम्यान दिसल्याने त्याची बरीच चर्चा झाली. खरंतर २०१९ नंतर पहिल्यांदाच चाहत्यांना धोनी, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचे एकत्र एकाच स्टेडियममध्ये दर्शन झाले..यादरम्यान, एका घडनेने सर्वांचेच लक्ष वेधले. नुकताच ४५ वा वाढदिवस साजरा केलेला धोनी स्टँड्समध्ये बदला होता, त्याच्या कानात काँमेंट्री डिव्हाईसही होते. त्यावेळी त्याच्याबाजूला एक लहान मुलगा पॉपकॉर्न खात होता. धोनीने त्या मुलाशी काहीवेळ संवादही साधला, त्या मुलाने धोनीला पॉपकॉर्न देऊ केल्यानंतर धोनीनेही ते स्वीकारले आणि त्याने त्याच्याकडील पॉपकॉर्न घेतले आणि खाल्ले. त्यावेळी तो त्या मुलाशी गप्पाही मारताना दिसला. त्यावेळी त्या मुलाने पुन्हा एकदा धोनीला पॉपकॉर्नसाठी विचारले, त्यावेळी मात्र धोनीने त्याला नम्रपणे नाही म्हटलं. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..धोनीने २०१९ मध्येच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. पण त्याने आयपीएलमध्ये खेळणे कायम ठेवले. मात्र २०२६ च्या हंगामात तो दुखापतीमुळे खेळला नसल्याने त्याच्या भवितव्याबाबत सध्या प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तो पुढच्यावर्षी आयपीएल खेळणार की नाही, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. असे असले तरी धोनी क्रिकेटवर मात्र लक्ष ठेवून आहे. तो टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या अंतिम सामन्यावेळीही स्टेडियममध्ये उपस्थित होता..IND VS ENG 2ND ODI: शुभमन गिल, गुरनूर ब्रार दुसऱ्या सामन्याला मुकणार? त्यांच्या जागी Playing XI मध्ये कोण खेळणार? .भारत - इंग्लंड यांच्यातील वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना ४७.५ षटकात सर्वबाद २५८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २५९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ४५.२ षटकात ४ बाद २६२ धावा केल्या आणि सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.