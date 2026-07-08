IND vs ENG, 4th T20I: भारतासमोर मालिका वाचवण्याचे आव्हान, चौथ्या सामन्याची नेमकी वेळ काय अन् कुठे पाहाणार?

श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय टी२० संघाला अद्यापही विजयाची प्रतिक्षा आहे. सध्या इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या टी२० मालिकेत भारताची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. पण त्यानंतर झालेल्या दोन्ही टी२० सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. विशेष म्हणजे तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ १२५ धावांनी पराभूत झाला. त्यामुळे सध्या भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. .IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडियाचा लाजीरवाणा पराभव, कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला; म्हणाला, हे भयंकर होते....संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करण्यात आले आहे, तर त्याच्या जागेवर वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली आहे. परंतु, या बदलाचा फायदाही फारसा भारताला झालेला नाही. त्यामुळे आता भारतीय संघाला मालिकेत पुनगमनासाठी मार्ग शोधावा लागणार आहे.मालिका वाचवण्याचे भारतासमोर आव्हानया मालिकेतील इंग्लंडने २ सामने जिंकल्याने मालिकेतील पराभव आधीच टाळला आहे. आता चौथा सामना जिंकून मालिकाही खिशात घालण्याची त्यांना संधी आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला हा पराभव टाळण्यासाठी चौथ्या सामन्यात विजय गरजेचाच आहे, तसं झालं नाही, तर आणखी एक मालिका पराभव भारताला सहन करावा लागेल. खरंतर आता उर्वरित दोन्ही सामने भारतीय संघासाठी निर्णयक आहेत..कुठे आणि किती वाजता होणार चौथा सामनादरम्यान, भारत आणि इंग्लंड संघातील चौथा टी२० सामना ब्रिस्टोलमधील काऊंटी ग्राऊंडवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला स्थानिक वेळेनुसार दुपारी ४.३० वाजता म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १० वाजता सुरूवात होईल. त्याआधी रात्री ९.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे. दरम्यान इंग्लंडमध्ये दुपारी हा सामना सुरू होणार असल्याने सूर्यप्रकाशातच सामना होईल..या सामन्यावेळी तापमान कमाल ३३ आणि किमान २९ डिग्री पर्यंत असेल. पावसाची शक्यता नगण्य असले, तर ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सामन्यात पूर्ण खेळ होऊ शकतो..IND vs ENG: "तुम्हाला खरंच गांभीर्य कळतयं का?", हर्षित राणावरून दिनेश कार्तिक गंभीर अन् टीम इंडियावर भडकला.कुठे पाहाणार सामना?भारत आणि इंग्लंड संघात होणारा चौथा टी२० सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे. तसेच SonyLiv आणि जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह पाहाता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.