T20 WC, IND vs ENG: भारत - इंग्लंड सामन्यादरम्यान पावसाचा अडथळा येणार? कसे असेल वातावरण आणि फ्रीमध्ये कसा पाहाणार सामना?

गुरुवारी (५ मार्च) भारत विरुद्ध इंग्लंड संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा उपांत्य सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना वानखेडे स्टेडिमयवर खेळला जाणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ विजेतेपदाच्या आणखी जवळ जाईल. कारण विजय मिळवणारा संघ अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध खेळेल, तर पराभूत होणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर जाईल. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरु होणार आहे. .ही पाकड्यांची लायकी! T20 World Cup संघातील खेळाडूचे हॉटेलमधील महिला कर्मचारीशी गैरवर्तन; तिने आरडाओरडा केला म्हणून वाचली....टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup) हा भारत आणि इंग्लंड (India vs England) यांच्यातील सहावा सामना आहे. याआधी झालेल्या ५ सामन्यांमधील ३ सामने भारताने, तर २ सामने इंग्लंडने जिंकले आहेत. विशेष म्हणजे भारत आणि इंग्लंड हे सगल तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत आमने-सामने आले आहेत. २०२२ मध्ये झालेल्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडने भारताला १० विकेट्सने पराभूत केले, तर २०२४ मध्ये भारताने इंग्लंडला ६८ धावांनी पराभूत केले आहे. आता तिसऱ्यांदा कोण बाजी मारणार, हे पाहावे लागणार आहे..मोठ्या धावसंख्येचा सामना?वानखेडे स्टेडियमच्या (Wankhede Stadium) खेळपट्टीवर मोठ्या धावसंख्येचा सामना होऊ शकतो, असं भारतीय संघाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, या खेळपट्टीवर थोडे हिरवे गवतही आहे. त्यामुळे कदाचित वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते..गुरुवारी मुंबईत आकाश निरभ्र असेल, त्यामुळे पावसाची शक्यता नाही. यामुळे पूर्ण सामना पाहायला मिळू शकतो. तसेच तापमान साधारण २९ डिग्री ते ३१ डिग्री दरम्यान असू शकते. मुंबईच्या हवेत नेहमीप्रमाणे आद्रता असेल. त्यामुळे खेळाडूंनी गरमी जाणवू शकते. दरम्यान, वानखेडे स्टेडियममध्ये बऱ्याचदा दवाचा परिणामही दिसून येतो. त्यामुळे धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघाला त्याचा फायदा मिळू शकतो..T20 World Cup, IND vs ENG: वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला करणार मदत? काय आहे आत्तापर्यंतचा इतिहास, जाणून घ्या .लाईव्ह प्रक्षेपणटी२० वर्ल्ड कपमधील सामने टीव्हीवर तुमच्या डिटीएच पॅकेजमध्ये स्टार स्पोर्ट्सचे चॅनेल असेल, तर त्यावर पाहाता येतात. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हा सामना पाहाता येईल.कुठे पाहाता येईल फ्री सामना?भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामना डीडी स्पोर्ट्स या चॅनेलवरही दिसणार असून यावर तुम्हाला फ्री सामना पाहाता येणार आहे. हा सामना डीडी स्पोर्ट्स १.० चॅनेलवर दिसेल. तसेच डीडी लाईव्ह टीव्ही एचडी अॅपवर देखील डीडी स्पोर्ट्सचे कार्यक्रम दिसतात.