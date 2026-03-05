ही पाकड्यांची लायकी! T20 World Cup संघातील खेळाडूचे हॉटेलमधील महिला कर्मचारीशी गैरवर्तन; तिने आरडाओरडा केला म्हणून वाचली...

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानी संघाकडून निराशाजनक कामगिरी झाली. पाकिस्तान संघ उपांत्य फेरीतही पोहचू शकले नाहीत, त्यांना सुपर-८ फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला. त्यांच्या कामगिरीवर सध्या मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. अगदी दंडात्मक कारवाईही होण्याची शक्यता आहे, त्यातच आता नवा वाद समोर येत आहे. पाकिस्तानच्या एका खेळाडूने या स्पर्धेदरम्यान, हॉटेलमधील एका महिला कर्मचारीसोबत गैरवर्तन (Misconduct with Female Hotel Staff) केल्याचे समजत आहे. ही घटना सुपर-८ मधील पाकिस्तान - श्रीलंका यांच्याच कँडीमध्ये झालेल्या अखेरच्या सामन्याआधी घडली असल्याची माहिती आहे. .PAK vs WI: 'मला त्याबद्दल वाईट वाटतंय...' पाकिस्तानविरुद्धच्या अवघ्या ५ धावांच्या पराभवानंतर श्रीलंकेचा जयसूर्या सोडणार पद.टेलिकॉम आशिया स्पोर्टनुसार ही घटना गोल्डन क्राऊन हॉटेलमध्ये घडली. या हॉटेलमध्ये या स्पर्धेदरम्यान भारतीय संघ राहिला होता. या स्पर्धेतील पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत झाले. रिपोर्ट्सनुसार सुत्रांनी सांगितले की 'सुपर-८ मधील पाकिस्तानच्या शेवटच्या श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्याआधी पाकिस्तानच्या संघातील एका खेळाडूने हॉऊसकिपिंग महिला कर्मचारीसोबत गैरवर्तन केले.'.रिपोर्ट्समध्ये पुढे म्हटले आहे की ती महिला कर्मचारी ओरडली आणि तिने मदतीची हाक दिली. त्यानंतर हॉटेलमधील स्टाफ तिच्या मदतीसाठी आला आणि त्यांनी नंतर या घटनेची तक्रार पाकिस्तानचे टीम मॅनेजर नावीद चिमा यांच्याकडे केली.रिपोर्ट्सनुसार हॉटेलमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची इच्छा होती की त्या खेळाडूवर कठोर कारवाई व्हावी. तथापि, चिमा यांनी त्या खेळाडूच्या वतीने हॉटेल स्टाफची माफी मागितली आणि त्या खेळाडूवर गैरवर्तनाप्रकरणी दंड ठोठावला आहे. तसेच हे प्रकरण अंतर्गत मिटवण्यात आले आहे. दरम्यान, तो कोण खेळाडू होता, याबाबत माहिती मिळालेली नाही..दरम्यान आता अशीही शक्यता आहे की त्या खेळाडूला पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाच्या शिस्तपालन समितीसमोर हजर केले जाऊ शकते, त्यानंतर त्यांच्याकडून त्याच्यावर अतिरिक्त कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान सुपर-८ मधून बाहेर पडल्यानंतर लगेचच हे प्रकरण समोर आल्याने त्याबाबत अधिक चर्चा होत आहे..T20 World Cup, IND vs ENG: वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला करणार मदत? काय आहे आत्तापर्यंतचा इतिहास, जाणून घ्या .पाकिस्तान खेळाडूंकडून महिला कर्मचारीसोबत गैरवर्तनाचे हे पहिले प्रकरण नाही. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. गेल्यावर्षी मँचेस्टर पोलिसांनी पाकिस्तान अ संघाच्या एका खेळाडूला महिलेशी अत्याचार केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. पण त्याच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नसल्याने त्याला सोडण्यात आले. तसेच मलेशियामध्ये पाकिस्तान संघाच्या मसाजरने एका महिला कर्मचारीसोबत गैरवर्तन केल्याने त्यांच्यावर दंड ठोठावण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.