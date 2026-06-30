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IND vs ENG Full Fixture : भारत-इंग्लंड ट्वेंटी-२० मालिका केव्हापासून सुरू होणार? सामने कुठे पाहायला मिळणार? पूर्ण वेळापत्रक क्लिकवर

India vs England T20I series 2026 full schedule: भारतीय क्रिकेट संघ आणि इंग्लंड यांच्यातील बहुप्रतीक्षित ट्वेंटी-२० मालिका आता सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये होणाऱ्या या मालिकेकडे जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले असून प्रत्येक सामना अत्यंत रंगतदार होण्याची अपेक्षा आहे.
India vs England T20I series 2026 full schedule

India vs England T20I series 2026 full schedule

Swadesh Ghanekar
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Where to watch India vs England T20 series live? आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडिया आता इंग्लंडचा सामना करायला डरहॅम येथे दाखल झाली आहे. पाच ट्वेंटी-२० व ३ वन डे सामन्यांची मालिका संघ इथे खेळणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पहिल्याच ट्वेंटी-२० मालिकेत भारताला हार पत्करावी लागली होती. भारतीय फलंदाजांनी आयर्लंडविरुद्ध निराशाजनक कामगिरी केली. त्यामुळेच इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळाली अशी मागणी जोर धरतेय... पुन्हा एकाद वैभवच्या नावाची हवा करून मालिकेची उत्सुकता वाढवण्याचा चॅनेल व प्रसिद्धी माध्यमांचा प्रयत्न आहे. पण, ही मालिका सुरु केव्हा होतेय आणि सामने कुठे पाहता येतील?

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