IND vs ENG Full Fixture : भारत-इंग्लंड ट्वेंटी-२० मालिका केव्हापासून सुरू होणार? सामने कुठे पाहायला मिळणार? पूर्ण वेळापत्रक क्लिकवर

Where to watch India vs England T20 series live? आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडिया आता इंग्लंडचा सामना करायला डरहॅम येथे दाखल झाली आहे. पाच ट्वेंटी-२० व ३ वन डे सामन्यांची मालिका संघ इथे खेळणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पहिल्याच ट्वेंटी-२० मालिकेत भारताला हार पत्करावी लागली होती. भारतीय फलंदाजांनी आयर्लंडविरुद्ध निराशाजनक कामगिरी केली. त्यामुळेच इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळाली अशी मागणी जोर धरतेय... पुन्हा एकाद वैभवच्या नावाची हवा करून मालिकेची उत्सुकता वाढवण्याचा चॅनेल व प्रसिद्धी माध्यमांचा प्रयत्न आहे. पण, ही मालिका सुरु केव्हा होतेय आणि सामने कुठे पाहता येतील?.भारतीय संघाला आयर्लंड दौऱ्यावरील दोन्ही ट्वेंटी-२० सामन्यांत हार पत्करावी लागली. आयर्लंडचा हा भारतावरील पहिलाच मालिका विजय ठरला आणि भारताची ट्वेंटी-२० मालिकांमधील २०२३ पासूनची अपराजित मालिका खंडित झाली. कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची सुरुवात निराशाजनक झाली असली तरी इंग्लंड मालिकेतून पुनरागमनाचा त्याचा प्रयत्न असेल. १ जुलैपासून भारत-इंग्लंड ट्वेंटी-२० मालिका सुरू होत आहे आणि या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे. .भारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिका१ जुलै - पहिला टी२० सामना, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. १० वा.)४ जुलै - दुसरा टी२० सामना, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)७ जुलै - तिसरा टी२० सामना, नॉटिंगघम (रा. १० वा.)९ जुलै - चौथा टी२० सामना, ब्रिस्टोल (रा. १० वा.)११ जुलै - पाचवा टी२० सामना, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.)वनडे मालिका१४ जुलै - पहिला वनडे सामना, बर्मिंगघम (दु. ३.३० वा.)१६ जुलै - दुसरा वनडे सामना, कार्डिफ (संध्या. ५.३० वा.)१९ जुलै - तिसरा वनडे सामना, लॉर्ड्स (दु. ३.३० वा).England T20I squad vs India - हॅरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जॉस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सॅम कुरन, लाएम डॉसन, विल जॅक्सस साकीब महमूद, आदील राशिद, फिल सॉल्ट, जॉश टंग, ल्युक वूडIndia T20I squad vs England - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.India ODI squad vs England - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.