INDIA VS JAPAN: भारत-जपान मालिकेच्या मीडिया राईट्सचा पेच सुटला! बघा Free मध्ये कुठे पाहता येणार सामने; यजमान जपाननेही संघ जाहीर केला

INDIA VS JAPAN T20 MEDIA RIGHTS: भारतीय संघ २२ सप्टेंबर रोजी जपानविरुद्ध एक टी-२० सामना खेळणार आहे. या ऐतिहासिक सामन्यासाठी जपान क्रिकेटने आपला संघही जाहीर केला आहे. भारत आणि जपान यांच्यात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळवला जाणार असल्याने या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.दरम्यान, या सामन्याच्या प्रसारणाबाबत काही दिवसांपासून पेच निर्माण झाला होता. हा सामना YouTube वर थेट प्रक्षेपित केला जाणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, आता या सामन्याचे मीडिया राईट्स निश्चित झाले असून, भारतात हा सामना कुठे पाहता येणार हे स्पष्ट झालं आहे..भारत जपान सामना कुठे पाहता येणार?२२ सप्टेंबरला जपानमधील सानो इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणाऱ्या भारत-जपान सामन्याचे भारतातील टीव्ही प्रसारण हक्क जिओस्टारने मिळवले आहेत. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना हा सामना स्टार स्पोर्ट्सवर थेट पाहता येणार आहे.सुरुवातीला सामन्याच्या प्रसारणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. YouTube वर सामना दाखवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता टीव्ही प्रसारणाचे हक्क निश्चित झाल्यामुळे भारतातील चाहत्यांसाठी हा पेच संपला आहे..जपाननेही संघ जाहीर केलाभारताविरुद्धच्या या ऐतिहासिक टी-२० सामन्यासाठी जपानने १५ सदस्यांचा संघ जाहीर केला आहे. केन्डल कादोवाकी-फ्लेमिंग याच्याकडे संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात आलं आहे. जपानचा हा सामना आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी होणार आहे. विशेष म्हणजे, आशियाई खेळांसाठी निवडण्यात आलेला हाच संघ भारताविरुद्धच्या सामन्यातही खेळणार आहे. जपानच्या टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज केन्डल कादोवाकी-फ्लेमिंगच आहे. त्यामुळे भारताविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्या कामगिरीकडेही सर्वांचं लक्ष असणार आहे..भारताविरुद्धच्या सामन्यासाठी जपानचा संघकेन्डल कादोवाकी-फ्लेमिंग (कर्णधार), चार्ली हारा-हिन्ज़े, बेंजामिन गो-इतो डेविस, कोहेई कुबोता, वातारू मियाउची, रेओ साकुरालो-थॉमस, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, शोमा सुगाया-स्लेटर, अलेक्झांडर शिराई-पटमोर, लाचलान यामामोतो-लेक, माकोतो तानियामा, इब्राहिम ताकाहाशी, त्सुयोशी ताकादा, जेक कुसुदा-नायेर्न आणि एलेस्टर कादोवाकी-फ्लेमिंग.भारत आणि जपान यांच्यातील हा ऐतिहासिक सामना २२ सप्टेंबर रोजी सानो इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहे. आता प्रसारणाचा पेचही सुटला असून, भारतीय चाहते हा सामना स्टार स्पोर्ट्सवर थेट पाहू शकणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.