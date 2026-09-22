Cricket

IND vs JPN: ३२ धावा करूनही भारताने जपानला हरवलं! २ धावांच्या थरारक विजयासह टीम इंडियाने रचला असा वर्ल्ड रेकॉर्ड, जो आजपर्यंत कुणालाच जमला नाही

IND vs JPN,CRICKET RECORD: भारताने जपानचा २ धावांनी पराभव करत टी-२० क्रिकेटमधील २००वा विजय नोंदवला. ५ षटकांच्या सामन्यात भारताने ३२ धावा केल्या आणि जपानला ३० धावांवर रोखत मोठा विक्रम केला.
India vs Japan

India vs Japan

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs JPN,CRICKET RECORD: भारत आणि जपान यांच्यात मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) सानो येथे एकमेव टी-२० सामना झाला. परंतु पावसाने सामन्यामध्ये खोडा घातला आणि मैदान ओलं असल्याने हा सामना ५-५ षटकांचा खेळवण्यात आला.

भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना ५ षटकांत ४ विकेट्स गमावत ३२ धावा केल्या. हे छोटं लक्ष्य जपानला गाठता आलं नाही. भारताने जपानला ३ विकेट्स गमावत ३० धावांवर रोखलं आणि अत्यंत थरारक सामन्यात २ धावांनी विजय मिळवला.

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