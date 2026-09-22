IND vs JPN: ३२ धावा करूनही भारताने जपानला हरवलं! २ धावांच्या थरारक विजयासह टीम इंडियाने रचला असा वर्ल्ड रेकॉर्ड, जो आजपर्यंत कुणालाच जमला नाही

IND vs JPN,CRICKET RECORD: भारत आणि जपान यांच्यात मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) सानो येथे एकमेव टी-२० सामना झाला. परंतु पावसाने सामन्यामध्ये खोडा घातला आणि मैदान ओलं असल्याने हा सामना ५-५ षटकांचा खेळवण्यात आला. भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना ५ षटकांत ४ विकेट्स गमावत ३२ धावा केल्या. हे छोटं लक्ष्य जपानला गाठता आलं नाही. भारताने जपानला ३ विकेट्स गमावत ३० धावांवर रोखलं आणि अत्यंत थरारक सामन्यात २ धावांनी विजय मिळवला. .जपानविरुद्धचा हा सामना भारतासाठी खास ठरला. टी-२० क्रिकेटमधील भारताचा हा २००वा विजय होता. २०० टी-२० सामने जिंकणारा भारत जगातील पहिलाच संघ ठरला आहे. भारताने २९१ टी-२० सामन्यांमध्ये १९४ विजय मिळवले आहेत. याशिवाय सुपर ओव्हरमधूनही भारताच्या नावावर ६ विजय आहेत..भारताची फलंदाजी ठरली अपयशीश्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र, भारताची सुरुवात खराब झाली. पहिल्याच षटकात अभिषेक शर्मा शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर संजू सॅमसनही दुसऱ्या षटकात माघारी परतला. तिसऱ्या षटकात इशान किशनची विकेट गेली. आणि आज जपान संघाने भारताच्या फलंदाजीची परीक्षा घेतली, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. कर्णधार श्रेयस अय्यरने १६ धावा करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाचव्या षटकात तोही बाद झाला. त्यामुळे भारताला ३२ धावांवर समाधान मानावं लागलं..भारताने केला लक्ष्याचा बचाव३३ धावांचं लक्ष्य पाहता जपान सामना जिंकेल असं वाटत होतं. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली. वॉशिंग्टन सुंदरने दोन षटकांत १३ धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या. अखेर जपानला ३० धावांवर रोखत भारताने सामना २ धावांनी जिंकला. भारताचा पुढील सामना २८ सप्टेंबरला आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत होणार आहे. “भारतीय महिला संघाने सुवर्णपदक जिंकून आशियाई स्पर्धा गाजवली आहे. आता हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे की, भारतीय पुरुष संघ कशी कामगिरी करतो.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.