IND vs JPN, T20I: भारत-जपानमधील ऐतिहासिक क्रिकेट सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? नव्या ठिकाणी खेळण्यास टीम इंडिया सज्ज

Japan vs India T20I Match Weather: आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांचे क्रिकेट सामने सुरू होण्याअगोदर आज भारत आणि जपान यांच्यात पहिलावहिला क्रिकेट सामना होत आहे. दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे होत असल्यामुळे हा सामना आयोजित करण्यात आला आहे, पण या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे..Asian Games, IND vs JPN : ३० चेंडूत पहिला विजय अन् भारतीय महिला संघाची पदकाच्या दिशेने कूच; यजमान जपानला हरवून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश.मंगळवारी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी भारत रविवारी येथे दाखल झाला. त्यानंतर भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी नागोया येथे रवाना होणार आहे.सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे भारताला सामन्यापूर्वीचे सराव सत्र रद्द करावे लागले. हा सामना टोकियोपासून सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सानो येथे होणार आहे..जपानबद्दलच्या पहिल्या अनुभवाविषयी कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला, जपान खूप सुंदर आहे. आम्ही उतरलो तेव्हा येथील लोक अतिशय प्रेमळ, उदार आणि मदतशील असल्याचे जाणवले. आपल्या देशातही असेच पाहायला मिळते. येथील आदरातिथ्य अप्रतिम आहे..जपानविरुद्धचा हा सामना आमच्यासाठीही उत्सुकतेचा आहे. आम्ही पहिल्यांदाच जपानविरुद्ध खेळणार आहोत. येथील परिस्थिती किंवा खेळपट्टीबद्दल मला फारशी माहिती नाही, पण एक चांगला सामना खेळण्याची आम्हाला उत्सुकता आहे, असे अय्यरने सांगितले..IND vs JPN: भारतीय T20I संघ जपानमध्ये पहिल्यांदाच खेळणार! जाणून घ्या संभावित Playing XI अन् कधी व कुठे पाहाणार ऐतिहासिक सामना?.ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडला जाण्याची आम्हाला सवय आहे, त्या तुलनेत हा अनुभव पूर्णपणे वेगळा आहे. ही आमची जपानमधील पहिलीच वेळ आहे. येथील संस्कृती आणि लोक, विशेषतः शिस्तीच्या बाबतीत, खूप वेगळे आहेत. मला नवीन संस्कृती स्वीकारायला आणि शक्य तितक्या लवकर त्या वातावरणाशी व राहणीमानाशी जुळवून घ्यायला आवडते, असे भारतीय कर्णधाराने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.