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IND vs JPN, T20I: भारत-जपानमधील ऐतिहासिक क्रिकेट सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? नव्या ठिकाणी खेळण्यास टीम इंडिया सज्ज

Japan vs India T20I Match Rain Update: भारत आणि जपान या संघात आज टी२० सामना होत आहे. दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे होत असल्यामुळे हा सामना आयोजित करण्यात आला असून या सामन्यावेळी पावसाबाबत काय अपडेट आहेत, जाणून घ्या.
IND vs JPN, T20I: भारत-जपानमधील ऐतिहासिक क्रिकेट सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? नव्या ठिकाणी खेळण्यास टीम इंडिया सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
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Japan vs India T20I Match Weather: आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांचे क्रिकेट सामने सुरू होण्याअगोदर आज भारत आणि जपान यांच्यात पहिलावहिला क्रिकेट सामना होत आहे. दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे होत असल्यामुळे हा सामना आयोजित करण्यात आला आहे, पण या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे.

IND vs JPN, T20I: भारत-जपानमधील ऐतिहासिक क्रिकेट सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? नव्या ठिकाणी खेळण्यास टीम इंडिया सज्ज
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