Asian Games, IND vs JPN : ३० चेंडूत पहिला विजय अन् भारतीय महिला संघाची पदकाच्या दिशेने कूच; यजमान जपानला हरवून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश

Asian Games 2026, India into Semifinal: जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेटला सुरुवात झाली असून महिलांची स्पर्धा आधी होत आहे. शुक्रवारी भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा पहिला सामना उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानविरुद्ध झाला. या सामन्यात भारताने ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयामुळे भारताने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. आता उपांत्य फेरीत काहीही निकाल लागला तरी २२ सप्टेंबर रोजी भारतीय संघ पदकासाठी खेळणार, हे निश्चित झाले आहे. कारण जर २० सप्टेंबरला होणाऱ्या उपांत्य फेरीत विजय मिळवणारे संघ सुवर्णपदकासाठी खेळणार आहेत, तर पराभूत होणारे संघ कांस्य पदकासाठी लढतील. पदकासाठीच्या लढती २२ सप्टेंबरला होणार आहेत. .Asian Games: आशिया कप जिंकल्यानंतर टीम इंडिया पोहचली जपानला! आता कधी होणार सामने? जाणून घ्या Timetable.दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात जपानने भारतासमोर फक्त ५८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य भारतीय संघाने ५ षटकात २ विकेट्स गमावत ५९ धावा करत सहज पूर्ण केले. विजयात शफाली वर्मा आणि श्री चरणीने मोलाचा वाटा उचलला..या सामन्यात भारताकडून सलामीला शफाली वर्मासोबत गुनालन कमलिनी उतरली होती. पहिल्याच षटकात शफालीने आक्रमण सुरू केले. तिने पहिल्याच षटकात ४ चौकारांसह १७ धावा वसून केल्या. मात्र दुसऱ्याच षटकात कमलिनी शुन्यावर बाद झाली, तिला नोनोहा यासूमोटोने बाद केले. त्यानंतर भारती फुलमालीही ६ धावांवर बाद झाली, तिला आयाका स्टाफोर्डने बाद केले. पण शफालीला रिचा घोषने साथ दिली आणि दोघींनी भारतीय संघाला ५ षटकात विजयापर्यंत पोहचवले. शफाली १५ चेंडूत ४० धावा करून नाबाद राहिली. तिने ६ चौकार आणि २ षटकार मारले. तसेच रिच ६ चेंडूत १२ धावांवर नाबाद राहिली..तत्पुर्वी, भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून जपानला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. पण जपानचा संघ १९.५ षटकातच ५७ धावांवर सर्वबाद झाला. जपानकडून सलामीच्या फलंदाज हरुना इवासाकी आणि आयाका काटो-स्टाफोर्ड यांनाच दोन आकडी धावसंख्या पार करता आली. हरुनाने १० धावांची खेळी केली, तर आयाकाने २५ धावा केल्या. पण बाकी कोणीही श्री चरणी आणि इतर भारतीय गोलंदाजीसमोर खास काही करू शकले नाही. दोन फलंदाज तर धावबाद झाले..Asian Games: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडलसाठी सज्ज! भारतीय हॉकी संघ ऑलिंपिक पात्रतेसाठीही प्रयत्न करणार; पाहा Schedule.भारताकडून गोलंदाजी करताना श्री चरणीने ४ विकेट्स घेतल्या, तर शफाली वर्माने २ विकेट्स घेतल्या. श्रेयंका पाटील आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.