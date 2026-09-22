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IND vs JPN, Playing XI: जसप्रीत बुमराह संघाबाहेर, वैभव सूर्यवंशीला मिळाली का संधी? पावसामुळे किती ओव्हरची होणार मॅच?

India vs Japan T20I Match, Toss Update: भारत विरुद्ध जपान संघात आज एकमेव टी२० सामना खेळवला जात आहे. पण पावसामुळे या सामन्यातील षटके कमी करण्यात आले आहेत.
India vs Japan T20I

India vs Japan T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Japan vs India T20I Match, Playing XI: भारत आणि जपान यांच्यात ऐतिहासिक टी२० सामना आज (मंगळवार, २२ सप्टेंबर) खेळवला जाणार आहे. हा दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे होत असल्यामुळे आयोजित करण्यात आला असून सुझुकी कप म्हणून ओळखला जात आहे.

हा सामना आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी होत असल्याने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे, शिवाय भारतीय संघ पहिल्यांदाच जपानमध्ये खेळत आहेत. दरम्यान हा सामना पावसामुळे ५-५ षटकांचा करण्यात आला आहे.

India vs Japan T20I
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