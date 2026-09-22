IND vs JPN, Playing XI: जसप्रीत बुमराह संघाबाहेर, वैभव सूर्यवंशीला मिळाली का संधी? पावसामुळे किती ओव्हरची होणार मॅच?

Japan vs India T20I Match, Playing XI: भारत आणि जपान यांच्यात ऐतिहासिक टी२० सामना आज (मंगळवार, २२ सप्टेंबर) खेळवला जाणार आहे. हा दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे होत असल्यामुळे आयोजित करण्यात आला असून सुझुकी कप म्हणून ओळखला जात आहे. हा सामना आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी होत असल्याने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे, शिवाय भारतीय संघ पहिल्यांदाच जपानमध्ये खेळत आहेत. दरम्यान हा सामना पावसामुळे ५-५ षटकांचा करण्यात आला आहे..IND vs JPN, T20I: भारत-जपानमधील ऐतिहासिक क्रिकेट सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? नव्या ठिकाणी खेळण्यास टीम इंडिया सज्ज.तोचिगी प्रांतातील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर होत असलेल्या या सामन्यात भारताचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करत आहे, तर जपानचे नेतृत्व केंडेल फ्लेमिंग करत आहे.दरम्यान, या सामन्याच्या सुरुवातीलाच पावसाचा व्यत्यय आला होता. त्यामुळे नाणेफेकीलाही ३ तास उशीर झाला. त्यामुळे हा सामना दोन्ही संघांचा मिळून १० षटकांचाच होईल..IND vs JPN: भारतीय T20I संघ जपानमध्ये पहिल्यांदाच खेळणार! जाणून घ्या संभावित Playing XI अन् कधी व कुठे पाहाणार ऐतिहासिक सामना?.या सामन्यात श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने जसप्रीत बुमराहला विश्रांती दिली आहे. तो अफगाणिस्तानविरुद्ध तिन्ही सामने खेळला असल्याने त्याला आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सामन्यापूर्वी विश्रांती देण्यात आली आहे. याशिवाय भारतीय संघ संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा या सलामी जोडीसहच या सामन्यात उतरत आहे. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला या सामन्यातही संधी देण्यात आलेली नाही..प्लेइंग इलेव्हन -भारत : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, यश ठाकूर, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंगजपान : लचलान यामामोटो-लेक, रेओ साकुरानो-थॉमस, केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग(कर्णधार), बेंजामिन इटो-डेव्हिस, वाटारू मियाउची, अलेक्झांडर शिराय-पॅटमोर(यष्टीरक्षक), चार्ली हारा-हिन्झे, इब्राहिम ताकाहाशी, डेक्लान सुझुकी-मॅककॉम्ब, मोटोको तनियामा, शोमा सुगाया स्लॅटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.