T20I World Cup, IND vs NED: स्मृती मानधनाचा अर्धशतकासह मोठा विक्रम, शफाली वर्माचीही वादळी फिफ्टी; भारताच्या २०० धावा पार

Women's T20 World Cup 2026, IND W vs NED W: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि नेदरलँड्स संघात सामना होत आहे. भारताचा हा स्पर्धेतील दुसरा सामना असून लीड्समध्ये खेळवला जात आहे. या सामन्यात स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा (Smriti Mandhana & Shafali Verma) यांनी आक्रमक खेळताना अर्धशतके केली. त्यामुळे भारतीय संघाने मोठी धावसंख्या उभारत नेदरलँड्ससमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .T20 World Cup मध्ये हरमनप्रीत कौर बनली भारताची अव्वल फलंदाज, पाकिस्तानविरुद्ध खेळताना मोडला मिताली राजचा विक्रम.या सामन्यात नेदरलँड्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी डावाची सुरुवात दणक्यात केली. या दोघींनीही सुरुवातीपासून आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला होता. त्यांनी शतकी भागीदारीही करताना ११ षटकापर्यंत नेदरलँड्सला विकेट मिळू दिली नव्हती. यादरम्यान शफालीने अर्धशतकही पूर्ण केले..मात्र, अर्धशतकानंतर शफाली वर्मा १२ व्या षटकात बाद झाली. तिला हिदर सिजर्सने बाद केले. शफालीने ३८ चेंडूत १० चौकारांसह ५५ धावांची खेळी केली. पण ती बाद झाल्यानंतर जेमिमाह रोड्रिग्स स्मृतीला साथ देत होती. त्या दोघींनीही चांगली भागीदारी करताना संघाला दीडशे धावांचा टप्पा सहज पार करून दिला. यादरम्यान स्मृतीने टी२० वर्ल्ड कपमधील ६ वे, तर यंदाच्या स्पर्धेतील सलग दुसरे अर्धशतक पूर्ण केले. मात्र स्मृती आणि जेमिमाहची ४७ धावांची भागीदारी १६ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर कॅरोलिन डी लाँगेने मोडली. तिने स्मृतीला बाद केले. स्मृतीने ४७ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकारासह ७४ धावांची खेळी केली..स्मृतीचा विक्रमस्मृती भारताकडून महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळा ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली आहे. तिने खेळाडूंच्या मिताली राज आणि हरमनप्रीत कौर यांना मागे टाकले आहे. स्मृतीने ६ व्यांदा ५० धावांचा चप्पा पार केला. मितालीने २३ डावात ५ वेळा, तर हरमनप्रीतने ३४ डावात ५ वेळा महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. या तिघींच्या पाठोपाठ पुनम राऊत असून तिने १५ डावात ३ वेळा महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ५० धावांचा टप्पा पार केला होता..Women's T20 World Cup: गतविजेत्या न्यूझीलंडचा धुव्वा उडवत श्रीलंका चमकली; इंग्लंडने आयर्लंडला नमवले पण 'या' मोठ्या धक्क्याने खळबळ!.भारताच्या २०० धावा पारस्मृती बाद झाल्यानंतर जेमिमाह रोड्रिग्सही पुढच्याच चेंडूवर १९ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर रिचा घोष आक्रमक खेळत होती. पण शेवटच्या षटकांमध्ये भारताने यास्तिका भाटिया (३) आणि हरमनप्रीक कौर (१२) यांच्या विकेट्स झटपट गमावल्या. पण रिचाच्या आक्रमणामुळे आणि शेवटी दिप्तीने एक चौकार आणि एक षटकार मारल्याने भारताने २०० धावांचा टप्पा पार केला. भारताच्या २० षटकात ५ बाद २०९ धावा झाल्या. रिचा ८ चेंडूत २० धावांवर आणि दीप्ती २ चेंडूत १० धावांवर नाबाद राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.