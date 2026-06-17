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T20I World Cup, IND vs NED: स्मृती मानधनाचा अर्धशतकासह मोठा विक्रम, शफाली वर्माचीही वादळी फिफ्टी; भारताच्या २०० धावा पार

India Women vs Netherlands Women: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने नेदरलँड्सविरुद्ध २०० धावा पार केल्या आहेत. स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी वादळी अर्धशतके केली.
Women's T20 World Cup | India vs Netherlands

Women's T20 World Cup | India vs Netherlands

Sakal

Pranali Kodre
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Women's T20 World Cup 2026, IND W vs NED W: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि नेदरलँड्स संघात सामना होत आहे. भारताचा हा स्पर्धेतील दुसरा सामना असून लीड्समध्ये खेळवला जात आहे.

या सामन्यात स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा (Smriti Mandhana & Shafali Verma) यांनी आक्रमक खेळताना अर्धशतके केली. त्यामुळे भारतीय संघाने मोठी धावसंख्या उभारत नेदरलँड्ससमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Women's T20 World Cup | India vs Netherlands
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