IND vs NZ ODI: टी-२० मालिकेनंतर टीम इंडिया पुन्हा सज्ज! पहिला वनडे सामना कधी, कुठे अन् किती वाजता? लाईव्ह सामना टीव्ही मोबाईलवर कुठे पाहता येणार?

IND vs NZ 1st ODI 2026 live streaming: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ५ टी-२० सामन्यांची मालिका संपली असून, भारतीय संघाने ही मालिका ३-२ अशा फरकाने जिंकली आहे. आता भारतीय संघ पुढील मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. या मालिकेत चाहत्यांना पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली म्हणजेच 'रो-को' ही जोडी मैदानात खेळताना पाहायला मिळणार आहे..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ४ नोव्हेंबरपासून ५ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील सामने कधी आणि कुठे होणार? सामने किती वाजता सुरू होतील? तसेच भारतात ही मालिका टीव्ही आणि मोबाईलवर कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती..RINKU SINGH: ठरलं तर मग! रिंकू सिंहच्या लग्नाची तारीख पक्की, बहीण नेहा सिंहने दिली मोठी अपडेट; शॉपिंगही झाली सुरू, जाणून घ्या सविस्तर.टी-२० मालिकेनंतर आता भारतीय संघ वनडे मालिकेसाठी मैदानात उतरणार आहे. या मालिकेसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांचाही भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे चाहत्यांना पुन्हा एकदा या दोघांची फलंदाजी पाहायला मिळणार आहे. शुभमन गिल पहिल्या तीन वनडे सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे, तर शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी असेल..पहिला वनडे सामना कधी आणि कुठे होणार?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना ऑकलंडमधील इडन पार्क मैदानावर होईल. भारतीय वेळेनुसार सकाळी ७ वाजून ३० मिनिटांनी सामन्याला सुरुवात होईल..IND vs NZ T20I: भारतीय संघाने विश्वविक्रम रचला! आता तिसरा सामना कधी, कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स.सामने लाईव्ह कुठे पाहता येणार?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेचे थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर Sony Sports Network च्या वाहिन्यांवर पाहता येणार आहे. तर मोबाईल आणि लॅपटॉपवर या मालिकेचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग Sony LIV अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.