Cricket

IND vs NZ ODI: टी-२० मालिकेनंतर टीम इंडिया पुन्हा सज्ज! पहिला वनडे सामना कधी, कुठे अन् किती वाजता? लाईव्ह सामना टीव्ही मोबाईलवर कुठे पाहता येणार?

IND vs NZ 1st ODI 2026 live streaming: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेला ४ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना कधी, कुठे आणि किती वाजता सुरू होणार? टीव्ही आणि मोबाईलवर लाईव्ह सामना कुठे पाहता येणार, जाणून घ्या.
IND vs NZ 1st ODI 2026 live streaming

IND vs NZ 1st ODI 2026 live streaming

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs NZ 1st ODI 2026 live streaming: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ५ टी-२० सामन्यांची मालिका संपली असून, भारतीय संघाने ही मालिका ३-२ अशा फरकाने जिंकली आहे. आता भारतीय संघ पुढील मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे.

या मालिकेत चाहत्यांना पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली म्हणजेच 'रो-को' ही जोडी मैदानात खेळताना पाहायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
ind vs nz
ODI
Rohit Sharama
ODi Match