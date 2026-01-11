IND vs NZ, 1st ODI: ओपनर्सच्या शतकी भागीदारीनंतर भारतीय गोलंदाजांनी न्यूझीलंडला जखडलं; पण डॅरिल मिचेलची अर्धशतकाने किवी ३०० धावा पार

New Zealand Set 301 Runs Target for India: रविवारी (११ जानेवारी) वडोदरामध्ये भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना सुरू आहे. या सामन्यात पहिल्याच डावात दोन्ही संघात रोमांचक लढाई पाहायला मिळाली आहे. न्यूझीलंडकडून सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स (Devon Conway & Henry Nicholls) यांच्या चांगल्या सुरुवातीनंतर भारताने सामन्यात पुनरागमन केले. मात्र नंतर डॅरिल मिचेलच्या (Daryl Mitchell) आक्रमणामुळे न्यूझीलंडने ३०० धावांचा टप्पा गाठला आणि भारतासमोर ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले..IND vs NZ, Video: हर्षित राणाच्या 'गेम चेंजर' विकेट्स! भारताविरुद्ध विक्रमी भागीदारी करणाऱ्या सलामीवीरांना पाहा कसं केलं आऊट.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. न्यूझीलंडकडून डेव्हॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स यांनी संयमी सुरुवात केल्यानंतर काही मोठे शॉट्सही खेळले. या दोघांचे झेलही भारतीय क्षेत्ररक्षकांकडून सुटले, ज्याचा फायदा त्यांनी घेतला. या दोघांनीही अर्धशतके पूर्ण करण्यासोबतच शतकी भागीदारीही केली. न्यूझीलंडसाठी वनडेत भारताविरुद्ध भारतात शतकी भागीदारी करणारी त्यांची तिसरी सलामी जोडी ठरली. पण अखेर २२ व्या षटकात हर्षित राणाने निकोल्सला यष्टीरक्षक केएल राहुलच्या हातून झेलबाद करत भारताला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. निकोल्स ६९ चेंडूत ६२ धावांची खेळी केली. त्यानंतर २४ व्या षटकात राणाने कॉनवेलाही ६७ चेंडूत ५६ धावांवर त्रिफळाचीत केले..त्यानंतर मात्र न्यूझीलंडने नियमित कालांतराने विकेट्स गमावल्या. विल यंगला मोहम्मद सिराजने १२ धावांवर, तर ग्लेन फिलिप्सला कुलदीप यादवने १२ धावांवर बाद केले. मिचेल हे याला प्रसिद्ध कृष्णाने १८ धावांवर त्रिफळाचीत केले. मायकल ब्रेसवेलसोबत डॅरिल मिचेल डाव पुढे नेत होता. त्याने अर्धशतकही केले. मात्र ब्रेसवेलही १६ धावांवर श्रेयस अय्यरने केलेल्या डायरेक्ट थ्रोवर धावबाद झाला. मोहम्मद सिराजने झाकरी फोक्सलाही १ धावेवर त्रिफळाची केले. .पण त्यानंतर मिचेल आक्रमक खेळत होता, त्याला क्रिस्टन क्लार्कने साथ दिली. पण अखेर मिचेल शतकाच्या जवळ असताना ४८ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने पायचीत केले. मिचेलने ७१ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर अखेरीस क्लार्क आणि काईल जेमिसन यांनी संघाला ५० षटकात ८ बाद ३०० धावांपर्यंत पोहचवले. क्लार्क १७ चेंडूत २४ धावांवर नाबाद राहिला. काईल जेमिसन ८ धावांवर नाबाद राहिला..IND vs NZ, 1st ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताच्या संघात ६ गोलंदाजांची निवड, पाहा प्लेइंग इलेव्हन.भारताकडून गोलंदाजी करताना हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादव याने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.