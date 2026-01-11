IND vs NZ, Video: हर्षित राणाच्या 'गेम चेंजर' विकेट्स! भारताविरुद्ध विक्रमी भागीदारी करणाऱ्या सलामीवीरांना पाहा कसं केलं आऊट

भारत आणि न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना बीसीए स्टेडियम, वडोदरा येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडच्या सलामीवीरांनी विक्रमी भागीदारी केली, पण हर्षित राणाच्या स्पेलने भारताला पुनरागमन करून दिले.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. न्यूझीलंडकडून डेव्हॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स (Devon Conway & Henry Nicholls) यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनीही सुरुवातीला संयमी खेळ करत पॉवरप्लेची १० षटके खेळून काढली. त्यानंतर त्यांनी काही आक्रमक शॉट्स खेळले..IND vs NZ, 1st ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताच्या संघात ६ गोलंदाजांची निवड, पाहा प्लेइंग इलेव्हन.या दरम्यान, भारतीय क्षेत्ररक्षकांकडून त्यांचे झेल सुटल्याने त्यांना जीवदानही मिळाले होते. निकोल्सला ४ धावांवरच जीवदान मिळाले होते. या जीवदानाचा दोघांनीही फायदा घेतला आणि अर्धशतके झळकावत शतकी भागीदारीही केली. वनडेत भारताविरुद्ध भारतात शतकी भागीदारी करणारी त्यांची न्यूझीलंडची तिसरीच सलामी जोडी ठरली. यापूर्वी अँड्र्यू जोन्स आणि जॉन राईट (१९८८) आणि नॅथन ऍस्टल आणि क्रेग स्पिअरमन (१९९९) यांनी असा कारनामा केला होता. अँड्र्यू जोन्स - जॉन राईट यांनी १४० धावांची आणि ऍस्टल - स्पिअरमन यांनी ११५ धावांची भागीदारी केली होती..दरम्यान आधी निकोल्सने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले, त्यानंकर कॉनवेने अर्धशतक केले. त्यांनी पहिल्या २१ षटकात भारताला मोठे यश मिळू दिले नाही. पण २२ व्या षटकात हर्षित राणाने (Harshit Rana) अखेर भारताला ब्रेकथ्रू मिळून दिला. त्याने २२ व्या षटकातील चौथा चेंडू धीम्या गतीने टाकला, ज्यावर निकोल्स फसला आणि चेंडू त्याच्या बॅटला लागून मागे यष्टीरक्षक केएल राहुलच्या हातात गेला. त्यामुळे निकोल्सला ६९ चेंडूत ८ चौकारांसह ६२ धावा करून माघारी परतावे लागले. . IND vs NZ ODI Series : भारतीय संघाला मोठा धक्का, न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेतून रिषभ पंत बाहेर, कारणही आलं समोर....त्यानंतर हर्षितने त्याच्या पुढच्याच षटकात म्हणजे डावाच्या २४ व्या षटकात डेव्हॉन कॉनवेचा अडथळा दूर केला. कॉनवेने २४ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ज्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू थेट लेग स्टंपला लागला आणि बेल्स प़डल्या. त्यामुळे कॉनवेला ६७ चेंडूत ६ चौकार आणि एका षटकारासह ५६ धावा करून माघारी परतावे लागले. कॉनवे आणि निकोल्स यांच्यात ११७ धावांची भागीदारी झाली.न्यूझीलंडने दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स गमावल्यानंतर मात्र नंतर तीन विकेट्स झटपट गमावल्या. .२८ व्या षटकात विल यंगला मोहम्मद सिराजने १२ धावांवर माघारी धाडले. तसेच आक्रमक खेळ करू शकणाऱ्या ग्लेन फिलिप्सला कुलदीप यादवने त्याच्या फिरकीच्या जाळ्यात अडकवले. त्याच्या विकेटसाठी भारतीय संघाने रचलेल्या विशेष सापळ्यात तो अडकला. त्यामुळे फिलिप्सही १२ धावा करून माघारी परतला. मिचेल हेयाला प्रसिद्ध कृष्णाने १८ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे बिनबाद ११७ पासून ५ बाद १९८ धावा अशी अवस्था न्यूझीलंडची झाली होती. पण या विकेट जात असताना एका बाजूने डॅरिल मिचेल डाव सांभाळत होता. त्याने कर्णधार मायकल ब्रेसवेलला साथीला घेत संघाला २३० धावांचा टप्पा पार करून दिला. या दरम्यान मिचेलने अर्धशतकही साकारले. मात्र ४३ व्या षटकात श्रेयस अय्यरने केलेल्या अफलातून थ्रोमुळे ब्रेसवेल १६ धावांवरच त्रिफळाचीत झाला. त्यामुळे चांगल्या सुरुवातीनंतरही न्यूझीलंडचे फलंदाज नंतर संघर्ष करताना दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.