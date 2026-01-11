Cricket

IND vs NZ, 1st ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताच्या संघात ६ गोलंदाजांची निवड, पाहा प्लेइंग इलेव्हन

India vs New Zealand, 1st ODI Playing XI: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली आहे. भारताच्या संघात ६ गोलंदाजांचा पर्याय आहे.
भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेला आजपासून (रविवार, ११ जानेवारी) सुरुवात झाली आहे. पहिला सामना बीसीए स्टेटियम, वडोदरा येथे होत आहे. वडोदरामध्ये १६ वर्षांनी सामना होत आहे.

या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यूझीलंड संघ प्रथम फलंदाजी करेल. नाणेफेक जिंकल्यानंतर गिलने सांगितले की प्लेइंग इलेव्हनमध्ये भारताने ६ गोलंदाजांचे पर्याय ठेवले आहेत, यात वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव हे फिरकीपटू आहेत, तर मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्षित राणा हे वेगवान गोलंदाज आहेत.

या सामन्यातून भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कर्णधार शुभमन गिलसह श्रेयस अय्यर आणि मोहम्मद सिराज यांचे पुनरागमन झाले आहे. शुभमन आणि श्रेयस दुखापतीनंतर वनडेत पदार्पण करत आहेत. श्रेयस तीन महिन्यांनी भारतासाठी खेळताना दिसणार आहे. त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईचे दोन सामन्यात नेतृत्व करताना फलंदाजीतही दमदार कामगिरी केली. त्यामुळे त्याने त्याची तंदुरुस्तीही सिद्ध केली आहे.

या मालिकेसाठी न्यूझीलंडने अनेक स्टार खेळाडूंना विश्रांती दिली असल्याने त्यांच्या संघात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. न्यूझीलंडचे नेतृत्वही मिचेल सँटेनरच्या अनुपस्थितीत मायकल ब्रेसवेल करत आहे. दरम्यान भारतीय संघालाही या मालिकेपूर्वी मोठा धक्का बसला. भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंत दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर ध्रुव जुरेलचा भारताच्या संघात समावेश झाला आहे, पण त्याला या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळालेलं नाही.

दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन -

भारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूझीलंड - डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (यष्टीरक्षक), मायकल ब्रेसवेल (कर्णधार), झकरी फौल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक

